Выходя на рынок со стоимость в 150 тыс рублей в 2023 году, сейчас iPhone 15 стоит около 75 тысяч рублей

За год iPhone 15 подешевел в России почти в два раза

С момента поступления в продажу в России осенью 2023 года цена на базовую модель iPhone 15 снизилась более чем на 50 тысяч рублей.

Первоначально стоимость смартфона варьировалась от 125 до 170 тысяч рублей. Сейчас средняя цена составляет около 75 тысяч рублей, а некоторые модели можно найти даже за 64,5 тысячи рублей.

Стоимость iPhone 15 зависит от таких параметров, как цвет корпуса, объём памяти, тип поддерживаемых SIM-карт и регион поставки. В большинстве случаев самые доступные модели — американские версии без физических SIM-карт, но с поддержкой eSIM.

Снижение цены на iPhone 15 в России связано с конкуренцией на рынке и изменениями в экономической ситуации. Этот смартфон предлагает современный дизайн и функциональность, включая Dynamic Island для Face ID и фронтальной камеры, а также основную камеру с разрешением 48 мегапикселей и порт USB Type-C.

По сравнению с предыдущей моделью, iPhone 15 получил значительные улучшения, включая вырез Dynamic Island для Face ID и фронтальной камеры, основную камеру с разрешением 48 Мп и порт USB Type-C. Он также оснащён 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 60 Гц, мощным процессором Apple A16 Bionic и 12-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой.

Фото:From Wikimedia Commons/ IPHONE 15 (Creative Commons Attribution-Share Alike Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license)