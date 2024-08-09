Риск ядерной катастрофы: Москва информирует МАГАТЭ о ситуации на Курской АЭС

В связи с угрозой нападения ВСУ на Курскую область, Россия поставила в известность Международную агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о ситуации на Курской АЭС.
По имеющимся данным, на станции были обнаружены фрагменты взорвавшихся ракет и осколки, предположительно, сбитых украинскими дронами над Курской областью. Это произошло после того, как в пятницу вечером ВСУ были сбиты четыре украинских самолета-дрона над Курской областью.
В результате падения обломков на трансформаторную подстанцию временно отключилось энергоснабжение города Курчатов, в котором расположена Курская АЭС.
Напомним, что в штатном режиме Курская АЭС продолжает функционировать, как сообщил глава Курчатова Игорь Корпунков.
МАГАТЭ готовится к потенциальной катастрофе, подчеркивая необходимость обеспечения физической целостности атомной электростанции в линии с принципами, установленными для Запорожской АЭС. В заявлении гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси подчеркивается важность соблюдения этих принципов, для предотвращения потенциальной ядерной катастрофы.
Фото: www. flickr. com/IAEA Imagebank (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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