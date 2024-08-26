Исламабад и Москва на пути к сотрудничеству: страны обсудят дальнейшие проекты в энергетике

Пакистан и Россия продолжат диалог о совместных проектах в энергетике

Пакистан выразил готовность к дальнейшему развитию сотрудничества с Россией в сфере энергетики. Как сообщила представитель МИД Пакистана Мумтаз Захра Балоч в беседе с РИА Новости, Исламабад заинтересован в расширении взаимодействия с Москвой в этой области.

По словам Балоч, существующее сотрудничество между странами положительно влияет на стремление Пакистана к углублению партнерства в энергетическом секторе.

Пакистанская сторона намерена продолжать обсуждение различных проектов, которые могли бы стать основой для взаимовыгодного сотрудничества. Эти заявления прозвучали в ответ на озвученные ранее вице-премьером РФ Александром Новаком перспективы развития двусторонних отношений в энергетической сфере.

Напомним, что в июле текущего года, после встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа в Астане в рамках саммита ШОС, Александр Новак сообщил о планах российской стороны направить в Пакистан делегацию для перехода к практической реализации совместных проектов.

Речь идет, в частности, о возможном участии российских компаний в строительстве и модернизации объектов энергетики Пакистана, включая гидроэлектростанции и теплоэлектростанции.

В ходе астанинских переговоров также обсуждался вопрос строительства газопровода "Пакистанский поток", который должен соединить инфраструктуру для приема сжиженного природного газа (СПГ) в портах Карачи и Гвадар на юге страны с электростанциями и промышленными предприятиями в районе Касур (провинция Пенджаб) на севере Пакистана.

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