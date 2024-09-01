Россия и Китай строят на Луне атомную станцию "Селена" с нулевым обслуживанием

Россия и Китай планируют создать лунную базу в середине 2030-х годов, которая будет оборудована необслуживаемой саморегулируемой атомной станцией "Селена", работающей на принципах прямого преобразования энергии.

Эту информацию предоставил советский и российский ученый, научный руководитель НИКИЭТ Евгений Адамов, ранее занимавший пост министра атомной энергетики.

В презентации Адамова указано, что первоначально энергоснабжение базы будет обеспечиваться за счет ядерной энергоустановки, используемой для транспортировки оборудования на естественный спутник Земли.

На начальном этапе разработки масса атомной станции оценивается в 1,5 тонны, а электрическая мощность с излучателем размером 15 на 15 метров составит от трех до пяти киловатт. В дальнейшем масса станции увеличится до 12 тонн, электрическая мощность возрастет до 500 киловатт, а размеры излучателя достигнут 60 на 60 метров.

Взаимопонимание по поводу сотрудничества в рамках создания Международной научной лунной станции (МНЛС) было зафиксировано в меморандуме, подписанном Москвой и Пекином весной 2021 года, после чего была представлена дорожная карта строительства базы.

В конце мая 2024 года заместитель генерального директора "Роскосмоса" по международному сотрудничеству Сергей Савельев объявил, что к проекту МНЛС, помимо России и Китая, присоединились 12 стран, включая Белоруссию, Объединенные Арабские Эмираты, Южно-Африканскую Республику, Пакистан и Турцию.

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