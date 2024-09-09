Крикунов заявил, что в российской системе взращивания хоккеистов есть проколы и недочеты

Владимир Крикунов, бывший главный тренер сборной России по хоккею, выразил своё разочарование в связи с тем, как в России готовят молодых хоккеистов. Он считает, что молодым игрокам не хватает образования и тренировок, из-за чего их уровень игры остаётся низким.
По мнению Крикунова, одна из причин этой проблемы — изменение образа жизни современной молодёжи. Многие молодые люди предпочитают проводить время за компьютером, вместо того чтобы играть на улице в хоккей. Это может привести к отсутствию необходимых навыков и опыта для того, чтобы стать профессиональным хоккеистом.
Крикунов также отметил, что в России существует большое количество хоккейных школ, команд и катков, но уровень подготовки молодых игроков всё равно остаётся низким. Он сравнил ситуацию в России с Финляндией, где небольшая страна смогла вырастить олимпийских чемпионов.
Крикунов считает, что проблема может быть связана с методикой подготовки игроков. Возможно, российские тренеры не используют наиболее эффективные методы тренировок, что приводит к низкому уровню игры молодых хоккеистов.
Владимир Крикунов — опытный специалист в области хоккея. Он работал со сборной России и рядом российских и зарубежных клубов. Крикунов является чемпионом России и бронзовым призёром чемпионата мира.
Фото: Wikimedia Commons/ Александр Головко (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
Молдавия заявила о приостановке переговоров с Газпромом
Переговоры между Молдавией и "Газпромом" по вопросам урегулирования задолженности за поставленный газ временно приостановлены, сообщил министр энергетики республики Виктор Парликов в интервью кишиневскому телеканалу TV-8.
Ванштейна госпитализировали для операции на сердце
Осужденный американский кинопродюсер Харви Вайнштейн был срочно госпитализирован в Нью-Йорке для проведения операции на сердце, сообщает телеканал ABC в понедельник.
Слепаков* высказался о смерти Александра Маслякова: хотелось вернуться на эту планету
Комик Семён Слепаков* отреагировал на скорбную весть о смерти главы КВН Александра Маслякова.
Лариса Долина смирилась с потерей квартиры: "Бог дал, Бог взял"
Певица Лариса Долина утешилась после того, как мошенники отобрали у неё квартиру. Звезда объяснила, что у неё осталось нечто более ценное.