Россия отдала почти в два раза больше иностранцев в обмен на восемь своих граждан

В рамках обмена заключенными, Российская Федерация передала другой стороне группу лиц, чьи действия, по мнению российских властей, наносили ущерб безопасности страны и осуществлялись в интересах иностранных государств. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.
В числе переданных лиц:
- Граждане США Эван Гершкович и Пол Уилан, осужденные в России за шпионаж.
- Гражданка России и США, журналистка Алсу Курмашева, осужденная за распространение ложной информации о Вооруженных Силах РФ.
- Гражданин России, подданный Великобритании и обладатель грин-карты США, общественный деятель и оппозиционер Владимир Кара-Мурза (признанный в России иностранным агентом).
- Граждане России и Германии Дитер (Демури) Воронин, Кевин Лик и Герман Мойжес, фигуранты дел о государственной измене.
- Гражданин Германии Патрик Шёбель, обвиняемый в контрабанде наркотических веществ.
- Бывший член правления общества "Мемориал" (признанного в России иностранным агентом) Олег Орлов (признанный в России иностранным агентом), осужденный за повторную дискредитацию Вооруженных Сил РФ.
- Бывший директор "Открытой России" (признанной в России нежелательной организацией) Андрей Пивоваров.
- Общественный деятель и оппозиционер Илья Яшин (признанный в России иностранным агентом), осужденный за распространение фейков о Вооруженных Силах РФ.
- Лилия Чанышева, Ксения Фадеева и Вадим Останин.
- Художница Александра (Саша) Скочиленко, осужденная по делу о распространении фейков о Вооруженных Силах РФ.
- Гражданин Германии Рико Кригер, приговоренный в Беларуси к смертной казни по ряду обвинений.
Таким образом, в рамках обмена были переданы лица, осужденные или обвиняемые в совершении различных преступлений, включая шпионаж, государственную измену, распространение ложной информации, контрабанду наркотиков, а также деятельность, связанную с организациями, признанными в России нежелательными или экстремистскими.
Фото: From Wikimedia Commons/ Petty Officer 1st Class Marcos Hernandez
Джо Байден удовлетворён условиями обмена заключенными с Россией
Президент США Джо Байден выразил удовлетворение в связи с освобождением американских граждан в рамках обмена заключенными между Вашингтоном и Москвой. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте Белого дома.
Совбез Израиля отговаривает граждан от поездок за границу
Совет национальной безопасности Израиля вновь обратился к гражданам с рекомендацией тщательно взвесить необходимость планируемых поездок за границу в связи с потенциальными угрозами со стороны Ирана, а также организаций "Хезболла" и ХАМАС. Об этом сообщает The Times of Israel.
Гарик Харламов готовится снова стать отцом
У Гарика Харламова всё складывается как нельзя лучше: он растёт в профессиональном плане став креативным продюсером Comedy Club, женился на хорошенькой актрисе Катерине Ковальчук. Почему бы не задуматься о прибавлении в семействе.
Роберт Дауни-младший станет самым высокооплачиваемым актёром всех времён
Накануне было объявлено, что Роберт Дауни-младший всё-таки возвращается во вселенную Marvel, но не как его любимый персонаж Железный человек, а как злодей из "Фантастической четвёрки" — Доктор Дум.