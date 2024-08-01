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Кого Россия отдала в обмен на восемь своих граждан
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Россия отдала почти в два раза больше иностранцев в обмен на восемь своих граждан

Кого Россия отдала в обмен на восемь своих граждан

В рамках обмена заключенными, Российская Федерация передала другой стороне группу лиц, чьи действия, по мнению российских властей, наносили ущерб безопасности страны и осуществлялись в интересах иностранных государств. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

В числе переданных лиц:

  • Граждане США Эван Гершкович и Пол Уилан, осужденные в России за шпионаж.
  • Гражданка России и США, журналистка Алсу Курмашева, осужденная за распространение ложной информации о Вооруженных Силах РФ.
  • Гражданин России, подданный Великобритании и обладатель грин-карты США, общественный деятель и оппозиционер Владимир Кара-Мурза (признанный в России иностранным агентом).
  • Граждане России и Германии Дитер (Демури) Воронин, Кевин Лик и Герман Мойжес, фигуранты дел о государственной измене.
  • Гражданин Германии Патрик Шёбель, обвиняемый в контрабанде наркотических веществ.
  • Бывший член правления общества "Мемориал" (признанного в России иностранным агентом) Олег Орлов (признанный в России иностранным агентом), осужденный за повторную дискредитацию Вооруженных Сил РФ.
  • Бывший директор "Открытой России" (признанной в России нежелательной организацией) Андрей Пивоваров.
  • Общественный деятель и оппозиционер Илья Яшин (признанный в России иностранным агентом), осужденный за распространение фейков о Вооруженных Силах РФ.
  • Лилия Чанышева, Ксения Фадеева и Вадим Останин.
  • Художница Александра (Саша) Скочиленко, осужденная по делу о распространении фейков о Вооруженных Силах РФ.
  • Гражданин Германии Рико Кригер, приговоренный в Беларуси к смертной казни по ряду обвинений.

Таким образом, в рамках обмена были переданы лица, осужденные или обвиняемые в совершении различных преступлений, включая шпионаж, государственную измену, распространение ложной информации, контрабанду наркотиков, а также деятельность, связанную с организациями, признанными в России нежелательными или экстремистскими.

Фото: From Wikimedia Commons/ Petty Officer 1st Class Marcos Hernandez

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