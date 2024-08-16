Оппозиционный кандидат в президенты Молдавии Василий Боля заявил, что Россия в настоящее время выступает как гарант безопасности для страны в условиях глобальной нестабильности.

Это мнение он выразил во время общения с журналистами на предвыборном съезде молдавского оппозиционного блока "Победа", который прошел в Москве.

Боля подчеркнул, что, согласно последним опросам, около 70% жителей Молдавии считают важным восстановление отношений с Россией. Он также отметил, что видит роль молдавского президента в активном участии в деятельности СНГ и ЕАЭС.

По его мнению, глава государства должен принимать участие во всех мероприятиях в рамках СНГ и не забывать о статусе страны как наблюдателя в ЕАЭС.

Кроме того, Боля подчеркнул важность подписания соглашения о свободной торговле с ЕАЭС для Молдавии. Он считает, что необходимо расширять и укреплять сотрудничество с Россией, восстанавливая нормальные отношения между странами и их лидерами.

Фото: www. flickr. com/Aurelian Sandulescu (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)