В столице Японии считают совершенно недопустимым введённые санкции РФ в отношении более десяти японцев. Государство заявило протест России. Об этом информировал на одном из мероприятий для средств массовой информации генсекретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси, пишет РИА Новости.
По мнению японского политического деятеля, ограничительные меры, которые были введены Российской Федерацией, сильно стесняют и устанавливают большие границы для легальной деятельность организаций Японии. Он также добавил, что эти санкции являются совершенно недопустимыми.
Ёсимаса Хаяси объявил, что 24 июля направил протест Российской Федерации по причине введённых санкций.
Не так давно МИД ответил на санкции, которые были направленны против России и её граждан, запертом на въезд в Российскую Федерацию более чем для десяти японцев. Японский миллиардер Хироси Микитани, высшее должностное лицо концерна Toyota и внук его основателя Акио Тоёда и многие другие вошли в список лиц, которым не разрешается посещать РФ.
Телевизионный канал NHK информировал, что в столице Японии встревожены из-за введённых ограничительных мер со стороны Российской Федерации. Они объяснили, что это может плохо психологически сказаться на японских предприятиях, которые желают поучаствовать в проектах по восстановлению Украины.
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