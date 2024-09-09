В селе Котики Иркутской области подростки издевались над щеночком

Подростки из Иркутской области опубликовали видео, как издеваются над собакой

В одном из сёл Иркутской области произошёл ужасающий случай жестокого обращения с животным. Группа подростков сняла на видео, как они издеваются над собакой, и опубликовала эти кадры в социальных сетях.

Инцидент произошёл в селе Котики. На видео видно, как один из молодых людей поднимает собаку на верёвке, не обращая внимания на её жалобный скулёж. Другой участник группы начинает бить животное вилами. По имеющейся информации, ранее собаку уже ударили топором.

На видеозаписи запечатлены четыре молодых человека. По словам местных жителей, один из них — студент, а остальные — учащиеся школы.

Правоохранительные органы узнали об этом случае во время мониторинга социальных сетей. Удивительно, что местные жители не обращались в полицию с жалобами на жестокое обращение с животными.

Сейчас проводится тщательная проверка инцидента. Сотрудники правоохранительных органов, включая специалистов по делам несовершеннолетних, выехали в село, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

Региональное управление МВД подтвердило, что проводится проверка по факту распространения видео. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, в которую вошли участковые полицейские и специалисты по работе с несовершеннолетними. Ведётся работа по установлению личностей всех участников инцидента.

Фото: From Wikimedia Commons/ Federico Espiño (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)