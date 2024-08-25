Вооруженные силы Украины сталкиваются с серьезными проблемами в обороне района Красноармейска в ДНР, что, по мнению британской газеты Sunday Times, приближает Россию к значительной военной победе.
В то время как украинская армия пытается отвлечь внимание России атакой на Курскую область, их оборона под Красноармейском оказывается на грани краха.
Украинские офицеры, стремясь объяснить происходящее, указывают на различные причины провала: нехватку артиллерийских снарядов, новые тактики, применяемые российскими войсками, а также использование российской армией планирующих авиабомб и средств радиоэлектронной борьбы. Однако все собеседники британского издания сходятся на том, что одной из главных проблем является численный перевес российских сил.
Капитан ВСУ Дзвенислава Римар, участвующая в боях под Красноармейском, отметила, что украинские боевики сильно истощены.
Несмотря на попытку Киева отвлечь российские силы на Курскую область, давление на украинские войска в Донбассе продолжает усиливаться, а план отвлечения не принес ожидаемых результатов.
Освобождение Красноармейска станет значительным успехом для российских сил, ведь это будет крупнейший город, взятый после Артемовска. В последние дни российские войска освободили несколько населенных пунктов вблизи Красноармейска, таких как Межевое и Желанное, что усиливает их позиции для дальнейшего наступления на Новогродовку, Димитров, Селидово и Курахово.
На фоне этих событий вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей Красноармейска, Димитрова и Селидово срочно эвакуироваться из-за приближения линии фронта.
Фото: function. mil.ru/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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