Вооруженные силы Украины сталкиваются с серьезными проблемами в обороне района Красноармейска в ДНР, что, по мнению британской газеты Sunday Times, приближает Россию к значительной военной победе.

В то время как украинская армия пытается отвлечь внимание России атакой на Курскую область, их оборона под Красноармейском оказывается на грани краха.

Украинские офицеры, стремясь объяснить происходящее, указывают на различные причины провала: нехватку артиллерийских снарядов, новые тактики, применяемые российскими войсками, а также использование российской армией планирующих авиабомб и средств радиоэлектронной борьбы. Однако все собеседники британского издания сходятся на том, что одной из главных проблем является численный перевес российских сил.

Капитан ВСУ Дзвенислава Римар, участвующая в боях под Красноармейском, отметила, что украинские боевики сильно истощены.

Несмотря на попытку Киева отвлечь российские силы на Курскую область, давление на украинские войска в Донбассе продолжает усиливаться, а план отвлечения не принес ожидаемых результатов.

Освобождение Красноармейска станет значительным успехом для российских сил, ведь это будет крупнейший город, взятый после Артемовска. В последние дни российские войска освободили несколько населенных пунктов вблизи Красноармейска, таких как Межевое и Желанное, что усиливает их позиции для дальнейшего наступления на Новогродовку, Димитров, Селидово и Курахово.

На фоне этих событий вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей Красноармейска, Димитрова и Селидово срочно эвакуироваться из-за приближения линии фронта.

