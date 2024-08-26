Признание Россией независимости Абхазии стало символом исторической справедливости для абхазского народа, подчеркнул заместитель министра иностранных дел Абхазии Одиссей Бигвава в интервью РИА Новости.

26 августа 2008 года, после вооруженного нападения Грузии на Цхинвал, Москва признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Российские лидеры неоднократно подчеркивали, что это признание отражает реальность и не подлежит пересмотру. Тбилиси до сих пор не признает независимость этих республик.

Одиссей Бигвава отметил, что этот день имеет решающее значение для абхазского народа и будущих поколений. Он подчеркнул, что тысячи смелых сынов и дочерей Абхазии, а также добровольцы из различных регионов России, включая Северный Кавказ, Москву и Санкт-Петербург, отдали свои жизни за свободу, обеспечив тем самым путь к независимости. 26 августа 2008 года стало днем торжества исторической справедливости для Абхазии.

По словам Бигвава, за последние 16 лет отношения между Абхазией и Россией достигли уровня стратегического партнерства. Он отметил, что сотрудничество развивается в различных областях, включая безопасность, социально-экономическую и гуманитарную сферы.Россия активно поддерживает Абхазию в обеспечении военной безопасности, размещая на ее территории 7-ю военную базу.

В свою очередь, Абхазия как союзник поддерживает Россию, особенно в период специальной военной операции и предшествующих ей событий.

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