Компания CrowdStrike Holdings Inc., специализирующаяся на кибербезопасности, выявила причину масштабного сбоя в компьютерных системах по всему миру и предложила временное решение проблемы. Об этом сообщил руководитель компании Джордж Куртц на платформе X.
Согласно заявлению Куртца, инцидент был вызван обновлением программного обеспечения, разработанного CrowdStrike для пользователей операционной системы Windows. При этом пользователи Mac и Linux не пострадали от данного сбоя. Глава компании особо подчеркнул, что произошедшее не является результатом нарушения безопасности или кибератаки.
Ранее официальные представители Франции и Великобритании также заявили, что не рассматривают данный инцидент как результат кибернападения.
На фоне этих событий акции CrowdStrike на бирже продемонстрировали значительное падение. Изначально снижение котировок достигало 21%, однако затем ситуация немного стабилизировалась, и к моменту публикации информации акции компании теряли около 16% своей стоимости.
Напомним, что утром в пятницу произошел крупный технический сбой в системах Microsoft, который затронул работу многих крупных аэропортов, банков, компаний, железнодорожных перевозчиков и средств массовой информации в различных странах мира.
Позднее Microsoft проинформировала о частичном восстановлении работы некоторых своих сервисов.
Фото: From Wikimedia Commons/ Tavo Romann (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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