Российские войска приближаются к полному освобождению Донбасса, сообщает издание American Conservative.
По информации источника, Москва продолжает возвращать контроль над территориями в Донбассе, что приближает её к полному захвату этого региона и укреплению позиций в Крыму. Указывается, что Вооруженные силы Украины терпят поражения на фронте. Автор статьи также отмечает, что Владимир Зеленский рискует столкнуться с серьезным стратегическим поражением на восточном направлении из-за атак на Курскую область.
Киев не располагает достаточными человеческими ресурсами и материальными средствами для восстановления контроля над утраченной территорией и удержания позиций в Курской области. Более того, украинские войска в этом регионе находятся под угрозой окружения, в то время как их отступление в другие области затруднено отсутствием необходимых ресурсов.
В четверг Министерство обороны сообщило, что с начала боевых действий в Курской области российская армия уничтожила более 10 100 украинских военнослужащих.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию этого региона, однако продвижение противника удалось остановить. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что операция завершится разгромом украинских сил и выходом на государственную границу
Фото: commons. wikimedia.orgМинистерство обороны Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International)
Нетаньяху опроверг заявления о соглашении с ХАМАС по заложникам
Израильский лидер Биньямин Нетаньяху выразил разочарование по поводу того, что Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС все еще далеки от заключения договора по вопросу заложников, вопреки утверждениям Белого дома о 90%-м прогрессе в этом вопросе.
Крупнейшие левые партии Франции выступят с вотумом недоверия к новому премьеру
Крупнейшие левые партии Франции - "Непокоренная Франция", Социалистическая партия Франции и Французская коммунистическая партия, входящие в блок "Новый народный фронт" - планируют инициировать вотум недоверия против нового премьер-министра страны Мишеля Барнье
Хирург рассказал, как удалось спасти ноги мужчине, когда сдались зарубежные клиники
Российские врачи из Скандинавского Центра Здоровья совершили настоящее чудо, спасая пациента от ампутации ноги. Этот уникальный случай стал известен благодаря сердечно-сосудистому хирургу Борису Руденко.
Константин Богомолов обратился к дочери в день рождения девочки: "Люблю тебя"
Режиссёр Константин Богомолов перечислил сильные стороны дочери Анны, которой исполнилось 14 лет.