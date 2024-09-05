Российские войска приближаются к полному освобождению Донбасса, сообщает издание American Conservative.

По информации источника, Москва продолжает возвращать контроль над территориями в Донбассе, что приближает её к полному захвату этого региона и укреплению позиций в Крыму. Указывается, что Вооруженные силы Украины терпят поражения на фронте. Автор статьи также отмечает, что Владимир Зеленский рискует столкнуться с серьезным стратегическим поражением на восточном направлении из-за атак на Курскую область.

Киев не располагает достаточными человеческими ресурсами и материальными средствами для восстановления контроля над утраченной территорией и удержания позиций в Курской области. Более того, украинские войска в этом регионе находятся под угрозой окружения, в то время как их отступление в другие области затруднено отсутствием необходимых ресурсов.

В четверг Министерство обороны сообщило, что с начала боевых действий в Курской области российская армия уничтожила более 10 100 украинских военнослужащих.

Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию этого региона, однако продвижение противника удалось остановить. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что операция завершится разгромом украинских сил и выходом на государственную границу

Фото: commons. wikimedia.orgМинистерство обороны Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International)