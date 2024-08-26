Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 24.08.2024 : 91,6012
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 24.08.2024 : 101,6125
Заместитель гендиректора ПАО
  1. Главная
  2. Страна

Зам гендиректора "Россети Сибирь" был пойман с поличным в результате операции УФСБ

Заместитель гендиректора ПАО "Россети Сибирь" был пойман на взятке

21 августа 2024 года в Красноярске заместитель генерального директора ПАО "Россети Сибирь" получил через посредника взятку. В ходе операции, проведённой УФСБ по Томской области совместно с УФСБ по Красноярскому краю, его задержали сразу после получения денег.

В апреле 2023 года ПАО "Россети Томск" заключило контракт с коммерческой фирмой на строительство, монтаж и ввод в эксплуатацию четырёх электроподстанций в Томской области.

Заместитель генерального директора ПАО "Россети Сибирь" предложил руководству подрядчика через посредника дать ему взятку в размере трёх миллионов рублей за облегчение процедуры приёмки работ и будущие возможности участия в тендерах. Директор фирмы согласился, но сумму взятки снизили до полутора миллионов.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в апреле 2023 года между фирмой и "Россети Томск" был заключён договор подряда на выполнение работ. Заместитель гендиректора "Россети Сибирь" через посредника предложил главе фирмы передать ему взятку в размере трёх миллионов рублей. Директор согласился, но сумма взятки была снижена до полутора миллионов.

Уголовное дело в отношении посредника также расследует СК России по Томской области.

ПАО "Россети Сибирь" занимается передачей и распределением электроэнергии в регионах России.

Фото: Wikimedia Commons/ Kiwiev (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

Мир

Женщина из Саратова сравнила полет украинского дрона с жужжанием мопеда

Женщина из Саратова сравнила полет украинского дрона с жужжанием мопеда

Жительница Саратова, которая живёт рядом с 40-этажным жилым комплексом, рассказала РИА Новости, что утром она услышала два взрыва, которые сопровождались звуком, похожим на жужжание мопеда.

Читать полностью
Депутат АдГ Шмидт: Дурова задержали в рамках борьбы с оппозицией

Депутат АдГ Шмидт: Дурова задержали в рамках борьбы с оппозицией

Настоящая причина задержания основателя соцсети Telegram Павла Дурова в Париже заключается в борьбе с оппозицией. Такое заявление в беседе с РИА Новости сделал депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре.

Читать полностью

Общество

Возбуждено уголовное дело по факту организации казино внутри тюрьмы ИК-14

Возбуждено уголовное дело по факту организации казино внутри тюрьмы ИК-14

В Ростовской области было выявлено незаконное проведение азартных игр на территории колонии ИК-14. По данному факту возбуждено уголовное дело в отношении одного из заключенных, который выступал организатором казино.

Читать полностью
Певица Валерия трогательно поздравила старшего сына с юбилеем:

Певица Валерия трогательно поздравила старшего сына с юбилеем: "Сынуля мой"

Певица Валерия опубликовала фото со старшим сыном в день его рождения.

Читать полностью

Новости