Зам гендиректора "Россети Сибирь" был пойман с поличным в результате операции УФСБ

21 августа 2024 года в Красноярске заместитель генерального директора ПАО "Россети Сибирь" получил через посредника взятку. В ходе операции, проведённой УФСБ по Томской области совместно с УФСБ по Красноярскому краю, его задержали сразу после получения денег.

В апреле 2023 года ПАО "Россети Томск" заключило контракт с коммерческой фирмой на строительство, монтаж и ввод в эксплуатацию четырёх электроподстанций в Томской области.

Заместитель генерального директора ПАО "Россети Сибирь" предложил руководству подрядчика через посредника дать ему взятку в размере трёх миллионов рублей за облегчение процедуры приёмки работ и будущие возможности участия в тендерах. Директор фирмы согласился, но сумму взятки снизили до полутора миллионов.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в апреле 2023 года между фирмой и "Россети Томск" был заключён договор подряда на выполнение работ. Заместитель гендиректора "Россети Сибирь" через посредника предложил главе фирмы передать ему взятку в размере трёх миллионов рублей. Директор согласился, но сумма взятки была снижена до полутора миллионов.

Уголовное дело в отношении посредника также расследует СК России по Томской области.

ПАО "Россети Сибирь" занимается передачей и распределением электроэнергии в регионах России.

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