Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз и оборот ряда зарубежных ветеринарных препаратов. Основанием для принятия мер стало отсутствие документов, подтверждающих безопасность и эффективность данных средств. Под действие решения попали препараты, регистрация которых была осуществлена до вступления в силу единых норм Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В официальном перечне ведомства указаны средства из различных стран, включая государства дальнего зарубежья. При этом регулятор разграничил статус новых поставок и продукции, уже находящейся на рынке: партии, которые уже были отгружены или поступили в оборот, могут использоваться до конца срока годности, при условии наличия всех необходимых подтверждающих документов.

Ведомство также уточнило правовой статус ограничений: они сохраняют силу даже в тех случаях, если препарат прошел перерегистрацию или сменил номер свидетельства, если требования к безопасности не были подтверждены в полном объеме.

Данная ситуация указывает на разрыв в системе контроля при переходе от национальных стандартов регистрации к единым требованиям ЕАЭС, где отсутствие актуальной документации приравнивается к недоказанности безопасности препарата.