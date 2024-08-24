К празднику в столичном Росреестре отчитались о достижениях: охвачены миллионы домов и участков

Более 7,6 млн сведений о кадастровой стоимости объектов недвижимости в Москве актуализировано за последние два года, сообщили в столичном управлении Росреестра в пятницу.

"Только за 2022-2023 годы в столице актуализированы сведения о кадастровой стоимости более 7,3 миллиона объектов капитального строительства и почти 350 тысячах земельных участков", — уточнила директор филиала ППК "Роскадастр" по Москве Елена Спиридонова.

Промежуточные итоги деятельности организации подведены к её юбилею — 25 лет назад Владимир Путин, занимавший пост главы правительства, подписал постановление "О государственной кадастровой оценке земель".

"За четверть века сфера государственной кадастровой оценки прошла путь от разработки методик определения стоимости до установления точной, справедливой и экономически обоснованной системы, служащей для исчисления налогов на недвижимость, — добавила Спиридонова.

"Кадастровая оценка играет важную роль в формировании рынка недвижимости", — уверен Игорь Майданов, руководитель Управления Росреестра по Москве.