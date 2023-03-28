Клиенты учреждений торговли имеют право вести фото и видеосъемку на торговых объектах. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве подчеркнули, что запрет со стороны сотрудников магазина на указанные действия не имеет правовых оснований.

Заявление последовало после многочисленных жалоб со стороны потребителей.

Как отмечается в постановлении Правительства России от 31.12 2020 года, покупатель имеет право на сбор информации в любой удобной для него форме, в том числе снимая товар на видеокамеру.