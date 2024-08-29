Роспотребнадзор принимает меры по предотвращению массовых инфекционных заболеваний в Курской области

Роспотребнадзор предпринимает активные меры по предотвращению возникновения и распространения массовых инфекционных заболеваний в Курской области. В частности, в пунктах временного размещения начата вакцинация против гриппа.

В медицинских организациях, обслуживающих пункты временного размещения, созданы специальные мобильные прививочные бригады. Эти бригады оснащены всем необходимым для вакцинации детей и взрослых, включая вакцину, медикаменты, антисептики и средства индивидуальной защиты.

На данный момент уже более 32% подлежащих иммунизации лиц получили прививки. Вакцинация проводится в медицинских пунктах, и Роспотребнадзор продолжает мониторить ситуацию, чтобы обеспечить максимальную безопасность населения.

Кроме того, в регионе усилен контроль качества воды в источниках централизованного водоснабжения. Все показатели качества воды находятся в норме, что позволяет обеспечить безопасность потребления воды для населения.

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