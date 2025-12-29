Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Милли.университет
Милли.университет
© commons.wikimedia.org by Алсу.Зарифова is licensed under CC0
Главная / Россия
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 15:46

Рособрнадзор вынес предостережения шести вузам: ведомство потребовало устранить возможные нарушения

Рособрнадзор вынес предостережения шести вузам

Рособрнадзор объявил предостережения сразу шести российским вузам — меры коснулись как светского, так и духовного образования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

Что означает предостережение Рособрнадзора

В Рособрнадзоре сообщили, что объявили предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложили вузам принять меры, чтобы обеспечить их соблюдение.

Предостережение связано с федеральным государственным контролем (надзором) в сфере образования. Ведомство подчеркнуло, что ожидает от учреждений шагов по приведению деятельности в соответствие с обязательными требованиями.

Какие вузы получили предостережения

По данным Рособрнадзора, предостережения получили шесть образовательных организаций. В список вошли Дагестанский исламский университет имени шейха Мухаммад-Арифа и Исламский университет имени Имама аль-Ашъари. Также уведомление было направлено Государственному институту русского языка имени Пушкина.

Кроме того, предостережения получили Ингушский исламский университет имени Хаматхана-Хаджи Барзиева и Исламский университет имени шейха Абдула-Афанди. Шестым учреждением стала Ставропольская духовная семинария Ставропольской и Невинномысской Епархии Русской Православной Церкви.

Где опубликованы сведения и как их можно проверить

В Рособрнадзоре уточнили, что информация об объявленных предостережениях размещена в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

В ведомстве отметили, что уведомления носят предупреждающий характер, но подразумевают необходимость реагирования со стороны вузов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Реновацию в Москве завершили в 12 районах — мэр Собянин сегодня в 15:39
Москва завершила реновацию в 12 районах: четверть программы уже на финише переселения

Московская реновация завершена в 12 районах, включая Черёмушки. В проекте участвуют около миллиона жителей. Узнайте, что ждет переселенцев и что скрывает следующий этап.

Читать полностью » Врачи Приморья спасли жизнь девушке после тяжелой аварии на трассе Владивосток — Хабаровск — Доктор Питер сегодня в 15:26
Разрушительные травмы и борьба за жизнь: как врачи Приморья справились с трагедией на трассе

В Приморье врачи спасли жизнь девушке после серьезной аварии, провели сложную операцию и успешно стабилизировали ее состояние.

Читать полностью » Суд обязал дроппера вернуть пенсионерке 200 тыс. рублей сегодня в 14:36
Дроппер под ударом: похищенные у пенсионерки деньги решили взыскать через суд

Пенсионерка перевела мошенникам 200 тысяч рублей, но дело получило неожиданный поворот. Как суд обязал вернуть деньги через дроппера?

Читать полностью » За неделю в Крыму произошло 21 ДТП с погибшим — КИА сегодня в 14:28
Праздники приближаются, дороги становятся опаснее: тревожные цифры с крымских трасс

За неделю на дорогах Крыма погибли и пострадали десятки человек. Статистика ГИБДД показала, какие факторы остаются самыми опасными.

Читать полностью » За час в Крыму выпала месячная норма снега — Mash сегодня в 13:54
Час — и полуостров встал: снегопад парализовал дороги и транспорт в Крыму

Месячная норма снега за час парализовала Крым. Почему дороги встали, транспорт не вышел на линии и где пропало электричество?

Читать полностью » Апелляционный суд утвердил 17 лет колонии за диверсию в Крыму — РИА Новости сегодня в 13:49
Приговор без шансов на смягчение: дело о диверсии в Крыму получило точку

Апелляционный суд поставил точку в деле о подготовке диверсии в Крыму. Почему приговор за попытку подрыва военного вертолёта оставили без изменений?

Читать полностью » Сварщики вошли в топ высокооплачиваемых профессий региона — РБК Краснодар сегодня в 13:43
Почти 300 тысяч в месяц: профессия, которая вырвалась в лидеры на Кубани

Зарплатный рекорд на Кубани поставил дата-сайентист. Какие профессии вошли в топ самых высокооплачиваемых и почему рост доходов замедляется?

Читать полностью » Дети стали чаще просить здоровье близких вместо гаджетов в письмах Деду Морозу — ТАСС сегодня в 11:42
Подарки отошли на второй план: в письмах Деду Морозу появились совсем другие просьбы

Главный Дед Мороз Дальнего Востока рассказал, что дети все чаще просят здоровья для близких и домашних питомцев вместо гаджетов.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Полностью избавить собаку от стресса разлуки с хозяином невозможно — кинолог Карапетьянц
Авто и мото
Планирование маршрута повышает безопасность на дороге — автоэксперт
Мир
Мусорщики во Франции заблокировали въезд на базу и остановили выезд техники — BFMTV
Общество
Таганский суд прекратил иск об ограничении звонков в Telegram и WhatsApp
Наука
Тепло оказалось древнейшей стратегией опыления растений — Science
Спорт и фитнес
С возрастом снижается скорость обмена веществ — эндокринологи
Россия
Проект о контроле доступа детей к соцсетям внесли в Госдуму — правительство РФ
Советы и рекомендации
Ограничение гаджетов повысило концентрацию перед Новым годом — Кольцова психолог
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet