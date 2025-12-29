Рособрнадзор вынес предостережения шести вузам: ведомство потребовало устранить возможные нарушения

Рособрнадзор объявил предостережения сразу шести российским вузам — меры коснулись как светского, так и духовного образования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

Что означает предостережение Рособрнадзора

В Рособрнадзоре сообщили, что объявили предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложили вузам принять меры, чтобы обеспечить их соблюдение.

Предостережение связано с федеральным государственным контролем (надзором) в сфере образования. Ведомство подчеркнуло, что ожидает от учреждений шагов по приведению деятельности в соответствие с обязательными требованиями.

Какие вузы получили предостережения

По данным Рособрнадзора, предостережения получили шесть образовательных организаций. В список вошли Дагестанский исламский университет имени шейха Мухаммад-Арифа и Исламский университет имени Имама аль-Ашъари. Также уведомление было направлено Государственному институту русского языка имени Пушкина.

Кроме того, предостережения получили Ингушский исламский университет имени Хаматхана-Хаджи Барзиева и Исламский университет имени шейха Абдула-Афанди. Шестым учреждением стала Ставропольская духовная семинария Ставропольской и Невинномысской Епархии Русской Православной Церкви.

Где опубликованы сведения и как их можно проверить

В Рособрнадзоре уточнили, что информация об объявленных предостережениях размещена в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

В ведомстве отметили, что уведомления носят предупреждающий характер, но подразумевают необходимость реагирования со стороны вузов.