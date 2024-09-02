Правительство Германии продлило срок временного управления немецкими активами "Роснефти" до 10 марта 2025 года. Об этом сообщило Министерство экономики и защиты климата ФРГ.
Срок временного управления, который должен был завершиться 10 сентября, был продлён на полгода. Под контролем государства остаётся, в том числе, доля "Роснефти" в нефтеперерабатывающем заводе PCK в Шведте. Этот завод обеспечивает нефтепродуктами большую часть востока Германии, включая берлинский аэропорт.
Власти ФРГ считают, что продление временного управления позволит избежать потенциальных рисков для стабильности поставок. В Министерстве экономики считают, что данное решение гарантирует бесперебойное снабжение топливом земель Берлин и Бранденбург, а также обеспечивает стабильную работу предприятия в Шведте.
В конце августа агентство Reuters сообщило о намерении Берлина своевременно принять решение о дальнейших действиях в отношении активов "Роснефти" в Германии, которые ранее были переданы под временное управление. Сообщалось, что Катар заинтересован в приобретении этих активов.
В сентябре 2022 года правительство Германии передало под временное управление три нефтеперерабатывающих завода, принадлежащих "Роснефти". Компания считает это решение незаконным и намерена отстаивать свои права в суде.
Фото: Wikimedia Commons'tan/ Trevbus (Creative Commons Atıf-Benzer Paylaşım 4.0 Uluslararası)
SOCAR начинает поставки газа в Хорватию с 1 сентября
С 1 сентября Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR, ГНКАР) начала поставки газа в Хорватию, как сообщила ГНКАР.
Лавров назвал несколько десятков стран, которые жаждут развалить Россию
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что западные страны всегда пытались ослабить Россию и нарушить её целостность.
76 российских вузов перешли на электронные студенческие билеты и зачетки
Студенты российских вузов могут пользоваться электронными студенческими билетами и зачётками через приложение и портал госуслуг. Теперь вместо студенческого билета можно открыть QR-код на экране смартфона, сообщили в Минцифры.
Лариса Долина рассекретила имена своих самых любимых певцов
Певица Лариса Долина назвала двух российских певцов, которых она считает лучшими.