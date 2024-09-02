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Германия пробивает срок временного управления активами немецкого филиала
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Германия минимум еще полгода будет управлять немецким подразделением Роснефти

Германия пробивает срок временного управления активами немецкого филиала "Роснефти"

Правительство Германии продлило срок временного управления немецкими активами "Роснефти" до 10 марта 2025 года. Об этом сообщило Министерство экономики и защиты климата ФРГ.

Срок временного управления, который должен был завершиться 10 сентября, был продлён на полгода. Под контролем государства остаётся, в том числе, доля "Роснефти" в нефтеперерабатывающем заводе PCK в Шведте. Этот завод обеспечивает нефтепродуктами большую часть востока Германии, включая берлинский аэропорт.

Власти ФРГ считают, что продление временного управления позволит избежать потенциальных рисков для стабильности поставок. В Министерстве экономики считают, что данное решение гарантирует бесперебойное снабжение топливом земель Берлин и Бранденбург, а также обеспечивает стабильную работу предприятия в Шведте.

В конце августа агентство Reuters сообщило о намерении Берлина своевременно принять решение о дальнейших действиях в отношении активов "Роснефти" в Германии, которые ранее были переданы под временное управление. Сообщалось, что Катар заинтересован в приобретении этих активов.

В сентябре 2022 года правительство Германии передало под временное управление три нефтеперерабатывающих завода, принадлежащих "Роснефти". Компания считает это решение незаконным и намерена отстаивать свои права в суде.

Фото: Wikimedia Commons'tan/ Trevbus (Creative Commons Atıf-Benzer Paylaşım 4.0 Uluslararası)

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