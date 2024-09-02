Германия минимум еще полгода будет управлять немецким подразделением Роснефти

Правительство Германии продлило срок временного управления немецкими активами "Роснефти" до 10 марта 2025 года. Об этом сообщило Министерство экономики и защиты климата ФРГ.

Срок временного управления, который должен был завершиться 10 сентября, был продлён на полгода. Под контролем государства остаётся, в том числе, доля "Роснефти" в нефтеперерабатывающем заводе PCK в Шведте. Этот завод обеспечивает нефтепродуктами большую часть востока Германии, включая берлинский аэропорт.

Власти ФРГ считают, что продление временного управления позволит избежать потенциальных рисков для стабильности поставок. В Министерстве экономики считают, что данное решение гарантирует бесперебойное снабжение топливом земель Берлин и Бранденбург, а также обеспечивает стабильную работу предприятия в Шведте.

В конце августа агентство Reuters сообщило о намерении Берлина своевременно принять решение о дальнейших действиях в отношении активов "Роснефти" в Германии, которые ранее были переданы под временное управление. Сообщалось, что Катар заинтересован в приобретении этих активов.

В сентябре 2022 года правительство Германии передало под временное управление три нефтеперерабатывающих завода, принадлежащих "Роснефти". Компания считает это решение незаконным и намерена отстаивать свои права в суде.

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