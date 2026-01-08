Роскошь осталась в Дубае, отпуск переехал в Фуджейру: новое направление набирает популярность

Дубай давно стал символом ОАЭ — городом небоскрёбов, гигантских моллов и бесконечных развлечений. Но всё чаще туристы признаются: за яркой картинкой мегаполиса скрывается усталость от шума и темпа. Об этом сообщает издание Турпром. Редакция, изучив отзывы путешественников и поговорив с туристами, отмечает рост интереса к более спокойному отдыху в эмирате Фуджейра — на берегу Оманского залива, у подножия гор Хаджар.

Не только небоскрёбы: другая сторона Эмиратов

Имидж ОАЭ как страны роскоши и инноваций прочно закрепился в массовом представлении. Но Турпром подчёркивает: это лишь одна грань, и именно она чаще всего попадает в объектив. В других эмиратах можно увидеть совсем другой ритм — больше природы, меньше городской суеты и иной стиль отдыха.

Фуджейра в этом смысле выглядит контрастно. Здесь нет ощущения вечного движения, характерного для Дубая, а путешественники чаще выбирают не торговые центры, а пляжи, воду и горные маршруты. Такой выбор, по данным редакции, особенно популярен у тех, кто едет не за шумными впечатлениями, а за перезагрузкой.

Фуджейра: Оманский залив, пляжи и спокойная атмосфера

Фуджейра — единственный эмират ОАЭ, расположенный не на Персидском, а на Оманском заливе. Это определяет и местный ландшафт, и возможности для отдыха, которые отличаются от привычных "дубайских" сценариев. Турпром отмечает: туристов привлекают живописные пляжи, чистая вода и соседство горного массива Хаджар.

Одним из аргументов в пользу Фуджейры остаётся атмосфера. Здесь меньше людей, нет плотного трафика и постоянного ощущения спешки. Также подчёркивается, что цены на проживание, питание и развлечения обычно ниже, чем в Дубае или Абу-Даби, а сам формат отдыха ближе к расслабленному курорту.

Горы Хаджар и места, которые выбирают туристы

Горы Хаджар становятся для отдыхающих отдельным направлением. В Турпроме перечисляют локации, которые чаще всего рассматривают туристы: Вади Вурайа с водопадами и природными бассейнами, древнюю деревню Аль-Хеб и крепость Аль-Битна. Эти места добавляют к пляжному отдыху ощущение путешествия по региону с историей и традициями.

Отдельно отмечаются занятия дайвингом и снорклингом — в Фуджейре их называют одним из главных "скрытых" преимуществ. Также туристам советуют обратить внимание на Пятничный рынок между Масафи и Фуджейрой и мечеть Аль-Бидия, которую называют старейшей в ОАЭ и датируют XV веком.

"Гости устают от шума и суеты Дубая, им нужен релакс и природа, — поделился один из менеджеров. — А у нас можно целыми днями плавать с маской или исследовать горы", — рассказал один из менеджеров.

Плюсы и минусы: кому подойдёт замена Дубая на Фуджейру

Турпром формулирует преимущества Фуджейры достаточно ясно: природа, тишина, возможности для отдыха на воде и в горах, более доступные цены, а также знакомство с историей региона. Для тех, кто устал от перегруженного расписания и крупных туристических центров, такой формат становится логичной альтернативой.

При этом выбор зависит от ожиданий. Дубай остаётся территорией мегасобытий и масштабных развлечений, тогда как Фуджейра предлагает другой сценарий — не про скорость, а про паузы. Именно поэтому всё больше путешественников рассматривают её как вариант для спокойного отпуска, где главным становится не впечатление "на максимуме", а чувство восстановления.