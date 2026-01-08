Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Дубай
Дубай
© commons.wikimedia.org by Robert Bock is licensed under CC0
Главная / Туризм
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:35

Роскошь осталась в Дубае, отпуск переехал в Фуджейру: новое направление набирает популярность

Туристы выбирают Фуджейру вместо Дубая ради тишины и природы — Турпром

Дубай давно стал символом ОАЭ — городом небоскрёбов, гигантских моллов и бесконечных развлечений. Но всё чаще туристы признаются: за яркой картинкой мегаполиса скрывается усталость от шума и темпа. Об этом сообщает издание Турпром. Редакция, изучив отзывы путешественников и поговорив с туристами, отмечает рост интереса к более спокойному отдыху в эмирате Фуджейра — на берегу Оманского залива, у подножия гор Хаджар.

Не только небоскрёбы: другая сторона Эмиратов

Имидж ОАЭ как страны роскоши и инноваций прочно закрепился в массовом представлении. Но Турпром подчёркивает: это лишь одна грань, и именно она чаще всего попадает в объектив. В других эмиратах можно увидеть совсем другой ритм — больше природы, меньше городской суеты и иной стиль отдыха.

Фуджейра в этом смысле выглядит контрастно. Здесь нет ощущения вечного движения, характерного для Дубая, а путешественники чаще выбирают не торговые центры, а пляжи, воду и горные маршруты. Такой выбор, по данным редакции, особенно популярен у тех, кто едет не за шумными впечатлениями, а за перезагрузкой.

Фуджейра: Оманский залив, пляжи и спокойная атмосфера

Фуджейра — единственный эмират ОАЭ, расположенный не на Персидском, а на Оманском заливе. Это определяет и местный ландшафт, и возможности для отдыха, которые отличаются от привычных "дубайских" сценариев. Турпром отмечает: туристов привлекают живописные пляжи, чистая вода и соседство горного массива Хаджар.

Одним из аргументов в пользу Фуджейры остаётся атмосфера. Здесь меньше людей, нет плотного трафика и постоянного ощущения спешки. Также подчёркивается, что цены на проживание, питание и развлечения обычно ниже, чем в Дубае или Абу-Даби, а сам формат отдыха ближе к расслабленному курорту.

Горы Хаджар и места, которые выбирают туристы

Горы Хаджар становятся для отдыхающих отдельным направлением. В Турпроме перечисляют локации, которые чаще всего рассматривают туристы: Вади Вурайа с водопадами и природными бассейнами, древнюю деревню Аль-Хеб и крепость Аль-Битна. Эти места добавляют к пляжному отдыху ощущение путешествия по региону с историей и традициями.

Отдельно отмечаются занятия дайвингом и снорклингом — в Фуджейре их называют одним из главных "скрытых" преимуществ. Также туристам советуют обратить внимание на Пятничный рынок между Масафи и Фуджейрой и мечеть Аль-Бидия, которую называют старейшей в ОАЭ и датируют XV веком.

"Гости устают от шума и суеты Дубая, им нужен релакс и природа, — поделился один из менеджеров. — А у нас можно целыми днями плавать с маской или исследовать горы", — рассказал один из менеджеров.

Плюсы и минусы: кому подойдёт замена Дубая на Фуджейру

Турпром формулирует преимущества Фуджейры достаточно ясно: природа, тишина, возможности для отдыха на воде и в горах, более доступные цены, а также знакомство с историей региона. Для тех, кто устал от перегруженного расписания и крупных туристических центров, такой формат становится логичной альтернативой.

При этом выбор зависит от ожиданий. Дубай остаётся территорией мегасобытий и масштабных развлечений, тогда как Фуджейра предлагает другой сценарий — не про скорость, а про паузы. Именно поэтому всё больше путешественников рассматривают её как вариант для спокойного отпуска, где главным становится не впечатление "на максимуме", а чувство восстановления.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Туристы массово покидают Убуд и Чангу из-за пробок — Турпром сегодня в 7:17
Забудьте про рисовые террасы: теперь в Убуде только очередь на вход и завышенные цены

Убуд и Чангу теряют статус райских мест: туристы жалуются на толпы, мусор и рост цен и все чаще ищут альтернативы Бали.

Читать полностью » Туристы из Приморья застревают в Китае из-за долга турфирмы вчера в 13:19
Отпуск с заложниками: туристов из России не выпускали из Китая из-за чужих долгов

Туристы из Приморья застряли в Китае из-за долгов турфирмы: чтобы вернуться домой, им пришлось самим оплачивать чужие обязательства.

Читать полностью » Туристам в Памуккале разрешено ходить по террасам только босиком — гиды вчера в 13:04
Здесь ходят босиком и замирают: природное чудо, которое выглядит как миф

Белоснежные террасы Памуккале скрывают за своей красотой долгую историю воды, камня и древнего города, который вырос прямо над горячими источниками.

Читать полностью » Макака устроила ограбление в отельном номере, унеся с собой пакет с протеином — SHOT вчера в 11:48
Как макака стала преступником: российские туристы стали жертвами ограбления на курорте

На курорте в Малайзии российские туристы стали жертвами необычного ограбления: макака ограбила их номер в отеле, забрав пакет с протеином.

Читать полностью » Мигающий свет в ванной комнате беспокоил туристку в Таиланде — Турпром вчера в 9:15
История, похожая на фильм ужасов: десять дней, которые перевернули представление об отдыхе в Таиланде

Россиянка рассказала о десяти тревожных днях в отеле Таиланда: странные находки, ночные пробуждения и необъяснимые совпадения превратили отпуск в кошмар.

Читать полностью » Маршрут Ханой Халонг Сапа стал самым популярным во Вьетнаме — Турпром вчера в 9:09
Круиз по Халонгу — это только начало: одна поездка во Вьетнам превращается в пять разных путешествий

Вьетнам уходит от образа пляжного курорта: туристы все чаще выбирают маршруты, горы и культуру вместо отдыха на шезлонге.

Читать полностью » Аналитики оценили базовый дорожный набор россиян в 3700 рублей — Авторадио вчера в 9:07
Телефон садится — поездка рушится: почему внешний аккумулятор стал обязательным даже для коротких путешествий

Минимальный дорожный набор для поездок обходится в среднем в 3700 рублей: пауэрбанки подорожали, а маски и подушки для сна покупают всё чаще.

Читать полностью » Египет, Турция, Китай, Таиланд и ОАЭ возглавляют топ направлений на 2026 год — АТОР вчера в 8:39
Рынок туризма показал характер: россияне упрямо выбирают старые проверенные направления

Российские туристы в 2026 году снова выберут проверенные направления. Эксперты объяснили, какие страны сохранят лидерство и где растет интерес.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Рост внутреннего туризма в России замедлится в 2026 году — АТОР
Экономика
Добыча угля растет в Якутии и на Сахалине — Казанов
Общество
Алгоритмы маркетплейсов будут чаще рекомендовать отечественные товары — Алиханов
Общество
Стоимость пенсионного коэффициента выросла до 156,76 рубля — ПФР
Туризм
Температура воды в ОАЭ летом достигает 38 градусов — Калашников
ДФО
Жители Хабаровского края массово встречали Новый год в Китае — ГТРК
Общество
Полномасштабное строительство ВСМ Москва Петербург начнут в 2026 — Минтранс
Красота и здоровье
Отсутствие насморка отличает грипп от ОРВИ — Бабаченко
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet