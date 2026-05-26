Роскомнадзор взялся за IP-адреса: что изменится для абонентов

Усиление контроля Роскомнадзора над IP-адресами абонентов касается операторов связи и не затронет интересы рядовых граждан, пояснил владелец интернет-компании LiveInternet, председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. В комментарии NewsInfo эксперт отметил, что внедрение подобных механизмов направлено на повышение кибербезопасности и борьбу со злоумышленниками.

Ранее издание "Известия" сообщило, что Роскомнадзор оштрафовал восемьдесят пять операторов связи за непредоставление данных об IP-адресах абонентов. По закону информировать РКН о смене IP-адресов следует в течение дня, а в особых случаях — в течение часа.

Развитие таких мер контроля происходит на фоне участившихся попыток борьбы с мошенническими схемами и фишингом.

По словам эксперта, основная нагрузка при реализации новых требований ложится на телекоммуникационные компании, которым необходимо обеспечить мониторинг изменений адресов в процессе сессий. При этом сами пользователи не должны ощущать никаких неудобств в повседневном использовании цифровых сервисов, например, при совершении вызовов, работу которых регулирует ведомство.

"Как абоненту вам ничего не надо делать, это не ваша задача, это проблема только оператора. Если все будет правильно, у вас будет меньше мошеннических звонков. Для оператора, безусловно, это нагрузка. Оператор должен следить за тем, как у пользователя меняется IP. Чтобы отслеживать качество трафика мошенников, оператор должен своевременно уведомлять Роскомнадзор о том, что меняется IP у пользователя. Это никак не касается добросовестных пользователей. Для того чтобы отлавливать плохих, это очень хорошая история", — отметил эксперт.

Технологическая адаптация инфраструктуры потребует от региональных провайдеров определенных инвестиций в оборудование, в то время как для крупных игроков рынка подобная отчетность является рутинным процессом. Между тем, отрасль продолжает трансформироваться: операторы модернизируют сети, переходя на актуальные стандарты связи. Эксперт также подчеркнул, что общественность зачастую не обладает информацией о внутренних процессах сетевого взаимодействия, как это происходит при сбоях в работе приложений или использовании различных протоколов передачи данных.

Важно помнить, что государство активно внедряет защитные механизмы, направленные на ограничение вредоносной активности, даже если речь идет о лимитах на оформление SIM-карт для предотвращения создания "сим-ферм".

