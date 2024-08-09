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Роскачество обнаружило нарушения при производстве большинства школьной формы
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Роскачество обнаружило нарушения при производстве большинства школьной формы, сообщает издание «Известия», ссылаясь на результаты исследования организации

Роскачество обнаружило нарушения при производстве большинства школьной формы

Не соответствие нормам технических регламентов школьной формы обнаружило Роскачество.

Большинство образцов школьной формы, исследованных Роскачеством, не соответствовали требованиям технических регламентов, таких как "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков". Около трети этих образцов оказались фальсифицированными: состав, указанный на маркировке, не совпадал с реальным. Такие нарушения были выявлены в продукции компаний Futurino (бренд "Детского мира"), Katasonov, и Formaschool.

Кроме того, в одежде брендов Katasonov, Modis, PlayToday и Choupette были обнаружены следы фенола, токсичного вещества. Также Роскачество установило, что продукция от Ostin, Gloria Jeans, Modis и Acoola не соответствует нормам воздухопроницаемости, а одежда от Bonito kids и PlayToday - влагопроницаемости. По итогам исследования Роскачество передало результаты в Роспотребнадзор и выдало предостережения компаниям о недопустимости нарушений, а в некоторых случаях рекомендовало приостановить выпуск продукции.

В свою очередь, издание РБК направило запросы в компании Orby, Ostin, Gloria Jeans, Modis, Katasonov, Formaschool, PlayToday, Choupette, Acoola и Bonito kids. В «Детском мире» заявили, что уделяют особое внимание безопасности и качеству детской одежды и обуви. Они отметили, что все изделия под их собственными брендами проходят тщательную проверку на соответствие техническим стандартам в аккредитованных независимых лабораториях. Компания также передала в Роскачество дополнительные протоколы испытаний, подтверждающие соответствие изделий стандартам, и эти документы были приняты к рассмотрению. Нарушения, зафиксированные Роскачеством, были полностью устранены.

Ранее «Известия» сообщали, что во второй половине 2024 года в России должен появиться новый ГОСТ на школьную форму. Однако в марте стало известно, что Роспотребнадзор раскритиковал предложенный стандарт, обнаружив в нем ссылки на устаревшие или частично отмененные ГОСТы, а также несоответствия нормам Евразийского экономического союза.

Фото: https://web.archive.org/web/20161012052656/http://www.panoramio.com/photo/12303087, Юрий Тим, ( Creative Commons Attribution 3.0 Unported)

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