«Росинкас» прекращает бронирование авто из-за санкций и перехода работников на оборонные заводы

По информации, предоставленной председателем правления "Росинкаса" Василием Медведевым, компания приняла решение закрыть свое направление по бронированию автомобилей в связи с экономическими сложностями, вызванными санкциями и оттоком работников на оборонные заводы. Это решение связано с необходимостью оптимизировать работу инкассаторской службы, чтобы сосредоточиться на своей основной деятельности.

Согласно данным Минпромторга, около 500 тысяч человек перевелись на оборонные предприятия за последние два года, что также затронуло работников "Росинкаса". В частности, производство бронированных автомобилей было остановлено в филиале компании в Татарстане, который занимался адаптацией транспортных средств Ford Sollers.

Приостановка производства Ford в России в марте 2022 года значительно усложнила доступность комплектующих для автомобилей. В новых условиях "Росинкас" намерен закупать готовые бронированные автомобили отечественного производства, таких как ГАЗ и ВАЗ. Однако процесс поставок может испытывать задержки из-за приоритетного обеспечения фронта. В текущем году компания планирует закупить 200 единиц бронированных автомобилей.

Фото: commons.wikimedia.org/IvanBaylyuk (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)