"Лучше спрятаться": в Росгвардии рассказали об украинском бронированном беспилотнике

Украинский беспилотник "Баба-яга", который ВСУ очень часто стали использовать в зоне боевых действий на Донбассе, стали серьезно бронировать, из-за чего дрон становится практически неубиваемым. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости командир инженерно-саперного взвода 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии Андрей.
По его словам, у такого беспилотника есть полетное задание — заранее расставленные точки, по которым ему необходимо пролететь и сбросить боеприпас. Андрей отметил, что такой дрон может нести в себе до четырех противотанковых мин ТМ62.
"И к тому же их стали бронировать. Поразить со стрелкового оружия почти невозможно. Лучше спрятаться", — заявил росгвардеец.
Кроме того, сами российские военнослужащие называют этот тип украинских беспилотников одним из переделанных моделей сельхох дронов.
Также отмечается, что на "Бабу-ягу" украинцы стали оснащать ретрансляторами, вследствие чего дальность полета такого беспилотника значительно увеличивается.
Фото: flickr/Magnus Hagdorn
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