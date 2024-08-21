"Лучше спрятаться": в Росгвардии рассказали об украинском бронированном беспилотнике

Украинский беспилотник "Баба-яга", который ВСУ очень часто стали использовать в зоне боевых действий на Донбассе, стали серьезно бронировать, из-за чего дрон становится практически неубиваемым. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости командир инженерно-саперного взвода 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии Андрей.

По его словам, у такого беспилотника есть полетное задание — заранее расставленные точки, по которым ему необходимо пролететь и сбросить боеприпас. Андрей отметил, что такой дрон может нести в себе до четырех противотанковых мин ТМ 62 .

"И к тому же их стали бронировать. Поразить со стрелкового оружия почти невозможно. Лучше спрятаться", — заявил росгвардеец.

Кроме того, сами российские военнослужащие называют этот тип украинских беспилотников одним из переделанных моделей сельхох дронов.

Также отмечается, что на "Бабу-ягу" украинцы стали оснащать ретрансляторами, вследствие чего дальность полета такого беспилотника значительно увеличивается.

Фото: flickr/Magnus Hagdorn