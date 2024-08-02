Розы теряют блеск? Вот невероятно простое средство для их омоложения

Розы - любимые многими цветы, но за их красотой и изяществом кроется немалый труд. Со временем кусты роз, даже самых ухоженных, могут стареть и терять свою привлекательность. Но есть простое и доступное средство, которое поможет омолодить розы и продлить их жизнь.

Омоложение роз с помощью обрезки корневой шейкиОдним из самых эффективных способов омоложения роз является обрезка их корневой шейки. Эту процедуру следует проводить ранней весной, до начала вегетации.

Как правильно обрезать корневую шейку роз:

Осторожно выкопайте куст розы из грунта. Постарайтесь максимально сохранить корневую систему. Обрежьте верхнюю часть побегов роз на 10-15 см от уровня почвы. Затем обрежьте корневую шейку куста на глубину 5-7 см от поверхности земли. Среза должны быть ровными и чистыми. После этого растение необходимо снова высадить в грунт и обильно полить.

Почему обрезка корневой шейки работает?

Данная процедура помогает "омолодить" розы по нескольким причинам:

Она стимулирует образование новых, молодых корней, которые обеспечат растение питанием.

Обрезка позволяет избавиться от одревесневших, истощенных участков корневой системы.

Таким образом, розы получают "второе дыхание" и начинают активно наращивать новые, здоровые побеги.

Так что не стоит отчаиваться, если ваши розы начали стареть. Попробуйте простое омоложение с помощью обрезки корневой шейки - и они вновь заиграют яркими красками!

Фото: Rose, Morden Centennial by T.Kiya.