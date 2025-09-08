Выпревание или вымерзание: узнайте, почему зимой так важна грамотная подготовка

Садоводы часто совершают одну и ту же ошибку, пытаясь как можно раньше защитить розы от холода. Но поспешность в этом деле может привести к гибели кустов.

Опасность раннего укрытия

Главная ошибка заключается в том, что розы накрывают до наступления устойчивых морозов. В итоге растения не успевают пройти естественную закалку, которая происходит при небольших отрицательных температурах. В этот период в тканях запускаются биохимические процессы, необходимые для успешной зимовки.

Если же кусты спрятать слишком рано, под укрытием образуется парниковый эффект с повышенной влажностью и температурой. Растение продолжает вегетировать вместо того, чтобы перейти в состояние покоя. В таких условиях быстро развиваются грибковые заболевания, начинается гниение стеблей и корневой шейки.

Это состояние называется выпреванием, и оно опаснее, чем вымерзание: весной такие растения почти невозможно восстановить.

Когда укрывать розы

Сигналом к началу работ служит установление стабильной морозной погоды. Оптимальная температура для укрытия — от -5 до -7 °C в течение нескольких дней. К этому моменту земля должна слегка подмерзнуть.

Правильная подготовка

Перед укрытием розы обрезают и полностью удаляют листья. Это снижает риск инфекций и уменьшает испарение влаги.

Затем основание куста окучивают сухой землёй или компостом, формируя холмик высотой 20-30 см. Он защищает корневую шейку — наиболее уязвимое место растения.

Сверху куст накрывают воздушно-сухим способом: устанавливают каркас и используют нетканый материал. Такой вариант сохраняет тепло и при этом обеспечивает доступ воздуха.

Важно помнить: полиэтиленовая плёнка для укрытия не подходит. Она блокирует кислород и почти всегда приводит к выпреванию.

Терпение в выборе сроков и грамотный подход к укрытию помогут сохранить розы здоровыми. Весной правильно перезимовавшие кусты порадуют мощным ростом и обильным цветением.

Три интересных факта