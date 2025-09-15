Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Розы зимой
Розы зимой
© freepik.com by wirestock is licensed under Public domain
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:56

Полив перед морозами может спасти или погубить куст — всё решает мера

Агроэксперт Анастасия Коврижных рассказала, как правильно подготовить розы к зиме

Розы по праву считаются королевами сада, но их красота требует особого внимания. Чтобы весной растения снова зацвели и порадовали яркими бутонами, подготовку к зиме стоит начать заранее. Ошибки в уходе могут привести к вымерзанию кустов, развитию болезней или ослаблению побегов.

Мульчирование — первый шаг к зимней защите

"В качестве мульчи можно использовать различный органический материал: листья, солому, древесную кору", — отметила агроэксперт Анастасия Коврижных.

Главное правило — использовать только здоровые растительные остатки без признаков плесени или заболеваний. Мульча удерживает тепло и влагу, защищает корни от резких перепадов температур. При этом осенняя подкормка, по словам эксперта, розам не обязательна — они успевают накопить все необходимое летом.

Обрезка роз осенью

Осенняя обрезка помогает сформировать аккуратный и крепкий куст. Она улучшает циркуляцию воздуха внутри растения, снижает риск грибковых заболеваний и ускоряет пробуждение весной. Лучшее время для процедуры — конец октября или начало ноября, когда активный рост уже замедлился.

Удаляют старые, поврежденные или слабые стебли, укорачивают длинные побеги. Благодаря этому куст получает больше солнечного света и становится устойчивее к ветрам.

Листья и санитарная очистка

Все сухие листья, оставшиеся на кустах, нужно аккуратно убрать. Если их оставить, велика вероятность появления гнили и плесени, которые зимой и весной быстро распространяются и ослабляют растение.

Полив перед морозами

Полив роз возможен до наступления первых заморозков. Но важно соблюдать баланс: слишком влажная почва приведет к загниванию корней, а попадание воды на листья повышает риск грибковых инфекций. Оптимально полить кусты за несколько дней до ожидаемых холодов.

Укрытие кустов на зиму

Чтобы защитить розы от морозов и ветра, им необходимо укрытие.

Есть несколько вариантов:

  • рогожа, закрепленная по низу камнями или досками;
  • еловый лапник, которым накрывают куст;
  • деревянный каркас-шалаш, сверху покрытый поликарбонатом или плотным агроволокном.

Такое укрытие не только сохраняет тепло, но и защищает от поломки побегов под тяжестью снега.

Плюсы и минусы укрытия роз

Плюсы Минусы
Сохранение кустов даже при сильных морозах Дополнительные трудозатраты
Защита от ветров и снега Неправильное укрытие может вызвать выпревание
Сохранение влаги и тепла Требуется время на установку и снятие весной

Советы шаг за шагом

  1. Удалите листья и сухие побеги.
  2. Проведите обрезку — оставьте только сильные побеги.
  3. Замульчируйте приствольный круг.
  4. Сделайте влагозарядный полив до заморозков.
  5. Соорудите укрытие с учетом климата вашего региона.

Мифы и правда

  • Миф: розам обязательно нужна осенняя подкормка.
    Правда: им хватает накопленных летом веществ, подкормка не обязательна.
  • Миф: чем толще укрытие, тем лучше.
    Правда: слишком плотное укрытие приводит к выпреванию.
  • Миф: листья на кустах помогут розе сохранить влагу.
    Правда: они становятся источником гнили и болезней.

FAQ

Какой материал лучше для укрытия?
Еловый лапник — один из самых популярных вариантов: он дышит, сохраняет тепло и защищает от ветра.

Когда снимать укрытие весной?
Как только установится стабильная плюсовая температура, чтобы кусты не запрели.

Можно ли использовать пленку?
Нет, она не пропускает воздух, что повышает риск выпревания побегов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: оставить листья на кустах.
    Последствие: плесень и гниль.
    Альтернатива: полностью удалить листву.
  • Ошибка: слишком раннее укрытие.
    Последствие: растение может выпреть.
    Альтернатива: накрывать только при стабильных заморозках.
  • Ошибка: переувлажнение при поливе.
    Последствие: гниение корней.
    Альтернатива: умеренный влагозарядный полив.

А что если…

А если зима будет малоснежной? Тогда дополнительное укрытие станет еще важнее, ведь именно снег традиционно защищает розы от морозов. В безснежные зимы кусты особенно уязвимы.

Интересные факты:

  1. В Средние века розы использовали не только как декоративное растение, но и как средство от простуды.
  2. Старинные сорта роз отличаются большей зимостойкостью по сравнению с современными чайно-гибридными.
  3. В Японии розы иногда зимуют в специальных соломенных "шапках", защищающих их от снега и ветра.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Бархатцы защищают огород от нематод и грибков сегодня в 10:16

Эти цветы работают лучше ядов из магазина — но вы продолжаете их вырывать

Садоводы часто выбрасывают бархатцы после первых заморозков. Но если знать секреты их применения, можно извлечь из этих цветов огромную пользу.

Читать полностью » В Удмуртии осенью собирают шишки, рябину, колосья и льняную соломку для декора сегодня в 9:20

Шишки, рябина и лен: почему именно эти материалы считаются "осенним кодом" Удмуртии

Собрано всё самое интересное для осеннего декора! Узнайте, какие материалы можно собрать в Ижевске — рябина, шишки и другие элементы вдохновения для уюта.

Читать полностью » Зимний уход за геранью: редкий полив раз в 7–10 дней предотвращает корневую гниль сегодня в 9:11

Октябрь решает судьбу куста: как одно правило спасает герань от гибели

Почему герань осенью начинает сбрасывать листья и как простой деревенский метод помогает сохранить растение зелёным до весны?

Читать полностью » Как правильно посадить луковичные цветы осенью: советы по уходу и распространённые ошибки сегодня в 8:38

Цветы, которые встречают весну раньше солнца: секрет луковичных посадок

Узнайте, какие луковичные стоит посадить осенью, чтобы весной сад заиграл яркими красками и радовал цветением с февраля по май.

Читать полностью » Агрономы: соль без йода снимает стресс у растений и улучшает минеральный баланс почвы сегодня в 8:22

Копеечное средство спасает комнатные растения от стресса: проверенный лайфхак

Простое средство, которое помогает спасти растения от сухого воздуха и хлороза, — раствор соли без йода. Но важно использовать его правильно.

Читать полностью » Место прививки розы заглубляют на 5–7 см в южных областях и до 10 см в северных сегодня в 8:18

Один неверный сантиметр — и куст погибнет: тайна правильного заглубления роз

Узнайте, как правильно сажать розы осенью: советы по глубине ямы, выбору места и уходу, чтобы ваши кусты радовали обильным цветением уже следующим летом.

Читать полностью » Лаванда, буддлея, гибискус — почему их опасно сажать перед морозами сегодня в 7:38

Не ведитесь на осенние распродажи саженцев: вот какие 7 растений не переживут первую зиму

Эксперты назвали 7 растений, которые нельзя высаживать осенью: лаванда, гибискус и другие культуры рискуют погибнуть зимой. Как вовремя распознать ошибку и выбрать оптимальные сроки посадки?

Читать полностью » Ларсон Вайнштейн: сохраняйте семена томатов с лучшими характеристиками урожая сегодня в 7:15

Из одного плода — целая грядка: неожиданный запас на годы вперёд

Сохранение семян томатов – это не только экономия, но и возможность получать урожай любимых сортов на протяжении многих лет. Узнайте главные секреты.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Минтопэнерго Крыма сообщило о перебоях с топливом на АЗС
Еда

Кекс с кукурузной мукой и лимонной цедрой запекается при 180 градусах
Спорт и фитнес

Упражнение "ласточка" помогает сформировать красивую осанку и снизить риск травм
Авто и мото

Эксперт Бондарь: ущерб от птичьего помета на авто компенсируют по КАСКО
Красота и здоровье

Врач Барредо: перекусы по калорийности могут равняться полноценному обеду
Еда

Кабачковая икра по домашнему рецепту: варка 30 минут, хранение до 12 месяцев
Технологии

Xiaomi представила телевизоры S Pro Mini LED 2026 с подсветкой на 1792 зоны
Питомцы

Минеральный камень и овощи входят в стандартный рацион хомяков
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet