Розы Курорт Роза Хутор
Розы Курорт Роза Хутор
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 9:08

Первые заморозки приходят тайком: когда розы в Ростовской области оказываются в зоне риска

Осенняя посадка роз в Ростовской области возможна до конца октября

Ростовская область — регион с умеренно-континентальным климатом, относительно сухой осенью и заметными различиями между севером и Приазовьем. Для роз это значит: длинное "бабье лето", но и быстрый переход к заморозкам, особенно в степных районах севернее Дона. В Ростове-на-Дону минимум осадков приходится на октябрь, поэтому влагу в почве важно контролировать, а укрытие готовить по фактической температуре, а не по календарю.

Когда ждать заморозков и с чего начать

По данным региональных синоптиков, первые заморозки на севере области возможны уже в третьей декаде сентября; в среднем по области устойчивое похолодание обычно приходится на октябрь-ноябрь. Осень стартует с "бабьего лета", но во второй половине октября резко холодает. Это задаёт график работ: санитарная обрезка и защита от болезней — до первых серьёзных минусов, основное укрытие — по факту устойчивых отрицательных температур.

Обрезка: осенью — санитарная, сильную оставьте на весну

Осенью задача — убрать всё лишнее: невызревшие и слабые побеги, сухие бутоны и листья внутри куста, которые задерживают влагу и провоцируют болезни. Глубокую формирующую обрезку большинство экспертов рекомендуют переносить на весну; осенью — лишь укорачиваем слишком длинные побеги, чтобы их можно было пригнуть под укрытие.

Шаги

  1. В сухую погоду удалите отцветшие бутоны и тонкие невызревшие приросты.
  2. Срежьте повреждённые и пересекающиеся ветви до здоровой древесины.
  3. Соберите и утилизируйте опавшие листья — это профилактика грибных инфекций.

Подкормки: фосфор и калий — да, азот — нет

С середины августа прекращаем азот, а в начале сентября делаем последнюю фосфорно-калийную подкормку: она ускоряет одревеснение побегов и повышает зимостойкость. Подойдут суперфосфат, зольный настой, сульфат калия или комплексные PK-составы; важно не "подгонять" рост поздними азотными дозами.

Совет: после внесения удобрений слегка пролейте приствольный круг, чтобы элементы дошли до корней, но не устраивайте обильных поливов в тёплую погоду — лишняя влага способна спровоцировать нежелательный рост.

Полив и влага: учитываем "сухой" октябрь

Октябрь в Ростове-на-Дону самый "сухой" месяц, поэтому к моменту укрытия почва не должна быть пыле-сухой. В конце осени допустим влагозарядный полив (если осень действительно без дождей): разово, глубоко, по приствольному кругу и до промерзания верхнего слоя почвы. В дождливую осень от процедуры отказываются, чтобы не получить выпревание под укрытием.

Защита от болезней и подготовка к укрытию

Перед укрытием обработайте кусты от грибных болезней (по инструкции к препарату) и замульчируйте приствольный круг слоем 7-10 см (перегной, компост, кору), отступив пару сантиметров от корневой шейки. Мульча выравнивает влаго- и теплообмен и защищает корни от резких перепадов температуры, которые нередки в нашем регионе.

Когда и как укрывать розы в Ростовской области

Не спешите: кратковременные лёгкие заморозки полезны для закалки. Оптимальный момент — когда температура стабильно держится около -5 °C и почва подмерзла. Тогда розы уже ушли в покой, но ещё не пострадали от глубоких морозов.

Технически

  • Пригните плети, зафиксируйте дугами/шпильками.
  • Окучьте основание сухой землёй или торфом.
  • Накройте дышащим нетканым материалом без плотного полиэтилена; в ветреных степных местах сделайте каркас, чтобы материал не прилегал к побегам и не намокал.

Осенняя посадка: стоит ли сажать розы в октябре?

Для юга России, включая Ростовскую область, ориентир — середина-конец октября (при тёплой осени — чуть позже, при раннем похолодании — на неделю раньше). Важно, чтобы саженец успел укорениться до устойчивых морозов; сразу после посадки — окучивание и укрытие. Помните, что "осенки" обычно зацветают на сезон позже.

