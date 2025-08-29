Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 18:17

Один трюк с секатором — и розы начинают цвести второй раз

Эксперты объяснили, как обрезка роз стимулирует второе цветение

Розы — гордость любого сада, но часто после первого буйного цветения кусты выглядят усталыми и перестают радовать новыми бутонами. Многие садоводы думают, что для повторного цветения нужны дорогие удобрения или сложные процедуры, однако есть один простой приём, который работает безотказно — регулярное удаление увядших цветов.

Зачем удалять отцветшие бутоны

Когда лепестки начинают опадать, растение направляет силы не на новые бутоны, а на образование семян — плодов шиповника. В результате рост и цветение замедляются. Если же срезать отцветшие цветы, куст "понимает", что процесс ещё не завершён, и выпускает новые побеги с бутонами. Таким образом можно добиться второго, а иногда и третьего круга цветения за сезон.

Как правильно обрезать

  1. Найдите увядший цветок — лепестки подсохшие или уже опали.

  2. Сделайте срез чуть выше листа с пятью листочками — именно в этой зоне растение формирует новые здоровые побеги.

  3. Используйте острый секатор или ножницы, чтобы не повредить стебель.

  4. Срез выполняйте под углом: так вода не задержится и не приведёт к гниению.

  5. Повторяйте процедуру регулярно, раз в несколько дней или хотя бы раз в неделю.

Дополнительные советы

• Подкармливайте розы удобрением, специально предназначенным для этих растений, каждые 4-6 недель.
• Поливайте нечасто, но обильно — лучше раз в неделю хорошей порцией воды, чем понемногу каждый день.
• Розы любят солнце — им нужно минимум 6 часов света в сутки.
• Следите за вредителями: тля и чёрные пятна ослабляют куст и мешают цветению.

Типичные ошибки

Даже опытные садоводы допускают промахи: слишком поверхностная обрезка, недостаток света, частый мелкий полив или игнорирование вредителей. Все эти факторы ослабляют куст и мешают ему повторно зацвести.

Чтобы розы цвели снова и снова, достаточно одного простого действия — удалять отцветшие бутоны. Это стимулирует растение к образованию новых побегов, и куст радует пышным цветением весь сезон. Немного внимания и правильного ухода — и ваш сад снова наполнится крупными и яркими розами.

