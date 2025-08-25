Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Розы на чёрно-белом фоне
Розы на чёрно-белом фоне
© commons.wikimedia.org by Saqlaint is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Опубликована сегодня в 14:22

Розы отблагодарят пышным цветением: дайте им это в сентябре — и забудьте о проблемах

Осенью розам нужна фосфорно-калийная подкормка для зимостойкости

Розы ещё держат бутоны и листву, но сентябрь — время заложить основу будущего цветения. Осенний ритуал простой, но решающий: легкое рыхление + фосфорно-калийная подпитка. Ниже — понятная схема "что, когда и сколько", без азотных ошибок и с нюансами, о которых часто забывают.

Рыхление — не перекопка

Осенью нам не нужна вспашка: задача — снять почвенную корку после поливов и дождей, вернуть корням воздух и помочь питанию уйти в зону всасывания.

  • инструмент: ручной рыхлитель ("кошка") 3-4 зуба или маленькие веерные грабли;

  • глубина: 5-7 см, не больше;

  • дистанция от центра куста: 15-20 см (не травмируйте корневую шейку);

  • подготовка: уберите сорняки, опавшие лепестки и листья — это профилактика грибных болезней.

Сроки — смотрим на погоду, не в календарь

Оптимально — конец августа до середины сентября (в тёплых регионах — до конца сентября). Ориентир: ночью ~+10 °C, почва тёплая - корни активны и усвоят питание. С конца сентября подкормки прекращаем, чтобы не провоцировать рост нежных побегов.

Осеннее меню: фосфор + калий, азот — исключаем

Осенью мы останавливаем рост, усиливаем вызревание побегов и зимостойкость, закладываем цветочные почки.

Что работает лучше всего:

  • спецудобрения "осенние": смотрим на маркировку NPK ~0:20:30 (или мало/ноль азота и высокий P, K).

  • классика моноудобрений: суперфосфат 40-50 г/м², сульфат калия 20-30 г/м².

  • органика-медленное действие: костная мука, древесная зола.

Как вносить подкормку правильно

  1. Рыхление, затем равномерно рассыпать удобрение по проекции кроны.

  2. Заделать граблями или рыхлителем.

  3. Если стоит сушь — обязательно полить.

  4. Совместить с лёгким окучиванием.

Быстрый чек-лист на сентябрь

  • лёгкое рыхление 5-7 см по влажной почве;

  • уборка растительных остатков;

  • суперфосфат + сульфат калия или комплекс "осеннее";

  • пролив, мульча или окучивание;

  • с конца сентября — стоп подкормкам.

Три ошибки, которые "съедают" цветение

  • азот осенью — даёт невызревшие побеги, которые погибнут зимой;

  • подкормка по сухой земле — ожог корней и нулевая польза;

  • глубокая перекопка — травмирует корни, провоцирует болезни.

