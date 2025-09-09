Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 1:46

Розмарин и его тайны: когда и как обрезать, чтобы куст радовал долго

Кути розмарина: секреты стрижки, которые сохранят ваши растения красивыми

Розмарин давно завоевал популярность и на кухне, и в саду. Его ароматные веточки добавляют вкус блюдам, а сам куст украшает клумбу своим густым зелёным нарядом. Но за внешней красотой стоит уход, и главный инструмент здесь — секатор. Без правильной обрезки розмарин теряет форму, а со временем становится грубым и не таким привлекательным.

Зачем розмарину нужна обрезка

Есть несколько причин, почему растение нуждается в регулярной "стрижке":

  • Эстетика — куст без ухода быстро разрастается в разные стороны и выглядит неаккуратно.
  • Форма — розмарин нередко выращивают в декоративных целях, формируя топиарии, для этого нужна регулярная прищипка.
  • Здоровье — сломанные и подмёрзшие ветки становятся воротами для болезней, их нужно вовремя удалять.
  • Размножение — средняя жизнь куста 5-10 лет, продлить её можно, укореняя черенки.

Оптимальное время для работы

Лучше всего браться за секатор в конце весны или в начале лета, когда куст активно растёт. В этот период розмарин легко восстанавливается, а молодые побеги можно использовать на кухне.

Летом допустима лёгкая прищипка верхушек, которая стимулирует рост новых веточек. Осенью розмарин подрезают только до начала сентября, ведь растению нужны 6-8 недель для подготовки к зиме. Зимой к кусту лучше не прикасаться, кроме случаев, когда нужно убрать подмерзшие части.

Основные правила обрезки

Главное правило — не срезать больше трети куста за один раз. Излишняя "стрижка" приводит к тому, что растение долго восстанавливается или вовсе погибает.

Работать стоит только с мягкими зелёными побегами. Старые, огрубевшие ветви затрагивают минимально, и только если они засохли или заболели. Для серьёзного омоложения проще укоренить черенки и вырастить новый куст.

Для размножения лучше всего подходят побеги длиной 10-15 см. Их берут в конце весны или в конце лета, пока они остаются гибкими и зелёными.

Где делать срез

Лучшее место для обрезки — зелёная верхушка побега. Древесные участки розмарин переносит тяжело, поэтому их срезают только при болезнях или высыхании.

Регулярный сбор молодых веточек не только украшает куст и придаёт ему ухоженный вид, но и стимулирует рост новых побегов. Таким образом розмарин остаётся и красивым, и продуктивным долгие годы.

Три интересных факта

  1. В античности розмарин считали символом памяти и часто использовали в свадебных и погребальных обрядах.
  2. Средневековые лекари верили, что розмарин отпугивает злых духов и укрепляет здоровье.
  3. В некоторых странах розмарин до сих пор используют как натуральное средство для отпугивания моли.

