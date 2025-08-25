Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
розмарин
розмарин
© Freepik by jcomp is licensed under Рublic domain
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 17:49

Розмарин умеет клонировать себя — садоводы используют этот трюк годами

Каждый садовод может получить новые кусты розмарина из одного растения

Мало кто знает, что один куст розмарина может подарить десятки новых растений, если применить правильные методы размножения. Эта средиземноморская трава не только ароматизирует блюда, но и радует глаз в саду или на подоконнике. Вместо того чтобы покупать новые саженцы, можно легко увеличить количество кустиков, используя черенки или отводки.

Размножение в почве: проверенный способ

Самый надежный метод — укоренение черенков в почве. Нужно срезать стебель длиной 10-15 см, убрать нижние листья и подготовить горшок с легким дренированным субстратом, желательно с перлитом. Чтобы ускорить процесс, кончик черенка можно окунуть в порошок укоренителя. В почве делают несколько углублений карандашом, вставляют черенки и слегка прижимают землю вокруг.

Главное — поддерживать умеренную влажность и поставить горшок в теплое место с рассеянным светом. Через 2-3 недели появятся первые корешки, а спустя месяц растение будет готово к пересадке в отдельный горшок.

В воде: самый простой вариант

Для тех, кто любит наблюдать за процессом, подходит метод с водой. Срезанный черенок розмарина помещают в прозрачный стакан или вазу с чистой водой так, чтобы листья не касались поверхности. Ёмкость ставят на подоконник с мягким светом.

Уже через пару недель можно увидеть, как появляются белые мочковатые корни. Когда они станут достаточно сильными, росток пересаживают в землю. Этот способ особенно нравится начинающим садоводам — он наглядный и не требует специального инвентаря.

Отводки: для крепких растений в саду

Если у вас уже есть взрослый куст, можно использовать метод отводков. Низкорастущую ветку аккуратно наклоняют к земле, снимают листья с участка, который будет соприкасаться с почвой, и слегка надрезают кору. Затем этот участок фиксируют шпилькой или проволокой и засыпают землёй.

Через 6-8 недель на заглубленной части образуются корни, и ветку можно отделить от материнского растения. Такой способ почти всегда успешен, ведь новый куст до последнего питается от "родителя".

Уход за молодыми растениями

После укоренения важно поддерживать баланс: почва должна быть влажной, но не сырой, иначе корни могут загнить. Так как розмарин родом из Средиземноморья, он любит солнце, поэтому лучше всего поставить его на южное окно или солнечный участок в саду. Уже через 3-4 месяца молодые кустики превратятся в полноценные растения, готовые радовать вас ароматной листвой.

Три интересных факта о розмарине

  • В древнем Риме розмарин считался символом памяти и использовался в свадебных венках.
  • Масло розмарина применяют в ароматерапии для улучшения концентрации и снижения усталости.
  • Это растение может жить до 20 лет, если ухаживать за ним правильно и не допускать переувлажнения.

Размножение розмарина — увлекательный процесс, который под силу даже новичку. Независимо от выбранного метода — почва, вода или отводки — результатом станут новые растения, готовые украсить ваш сад и кухню. Немного терпения, и у вас будет бесконечный источник свежих трав.

