Розмарин
© creativecommons.org by Charles Robertson is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 7:11

Не все соседи друг для друга: какие культуры убьют ваш розмарин

Специалисты назвали растения, которые нельзя сажать рядом с розмарином

Розмарин (Salvia rosmarinus) давно завоевал популярность не только как пряность для мяса, хлеба и закусок, но и как декоративный кустарник. Этот вечнозелёный многолетник с узкими ароматными листьями предпочитает солнечные участки и отлично чувствует себя в условиях, напоминающих его средиземноморскую родину: сухой воздух, редкие поливы, хорошо дренированная песчаная или суглинистая почва со слабокислой реакцией (pH 6,0-7,0). Для активного роста растению требуется не менее 6-8 часов прямого солнца в день при температуре от +13 до +27 °C.

При правильных условиях розмарин прекрасно соседствует с перцем, луком, орегано, тимьяном и лавандой. Но есть культуры, с которыми его лучше не комбинировать:

Какие растения не подойдут соседями

Мята.
Хотя мята также любит солнце и слабокислую почву, её потребности в поливе слишком отличаются. Эта культура предпочитает постоянно влажный грунт, тогда как розмарин плохо переносит избыточную влагу. Кроме того, мята быстро разрастается и может вытеснить соседние растения.

Базилик.
Эта травянистая культура также тянется к солнцу, но требует регулярного увлажнения, тогда как розмарину нужна сухая среда. Совместное выращивание приведёт к тому, что одно из растений будет страдать от неподходящих условий.

Помидоры.
Обе культуры любят солнце и слабокислую почву, но требования томатов к влаге и богатому грунту идут вразрез с предпочтениями розмарина. Из-за частых поливов существует риск загнивания его корней.

Фенхель.
Этот овощ выделяет вещества, подавляющие рост соседей. Более того, он привлекает тлю и паутинного клеща, что опасно для розмарина. К тому же фенхель предпочитает влажный и питательный грунт, где средиземноморская трава чувствует себя некомфортно.

Огурцы.
Состоящие на 96% из воды, огурцы нуждаются в обильных поливах и питательной азотной почве. Для розмарина это слишком влажные и насыщенные условия: он может потерять аромат и подвергнуться корневой гнили.

Тыквы.
Эти влаголюбивые растения нередко страдают от мучнистой росы, которая легко может перекинуться на розмарин. Их мощные плети быстро занимают пространство и подавляют соседние посадки.

Специалисты отмечают, что лучший способ сохранить розмарин здоровым — подбирать для него соседей с аналогичными требованиями к почве и поливу. Тогда растение будет не только украшать участок, но и радовать ароматной зеленью для кулинарных экспериментов.

