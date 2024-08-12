Диетолог порекомендовала курящим людям средства для восполнения дефицита витамина С

Врач-диетолог Елена Соломатина порекомендовала курящим людям отвар шиповника как источник антиоксидантов и витамина С, который уничтожается в организме под воздействием табачного дыма. Этот напиток помогает восполнить дефицит витамина С, важного для иммунитета, и защищает клеточные структуры от повреждений.
Также полезными источниками витамина С являются черная смородина, болгарский перец и квашеная капуста.
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