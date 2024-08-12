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Диетолог Соломатина: курящим людям важно употреблять отвар шиповника
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Диетолог порекомендовала курящим людям средства для восполнения дефицита витамина С

Диетолог Соломатина: курящим людям важно употреблять отвар шиповника

Врач-диетолог Елена Соломатина порекомендовала курящим людям отвар шиповника как источник антиоксидантов и витамина С, который уничтожается в организме под воздействием табачного дыма. Этот напиток помогает восполнить дефицит витамина С, важного для иммунитета, и защищает клеточные структуры от повреждений.

Также полезными источниками витамина С являются черная смородина, болгарский перец и квашеная капуста.

Фото: commons.wikimedia.org/ИринаЯ (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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