Ногти шиповника
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 15:11

Нюд, который победил френс: модный оттенок маникюра, который выглядит дороже золота

Оттенок "ногти шиповника" стал главным нюдовым трендом маникюра осени 2025 года

Осень — время, когда хочется тепла, мягкости и утончённости даже в деталях. Если вы устали от карамельных, кофейных или винных оттенков, которые доминируют в маникюрных трендах, обратите внимание на новый вариант нюда — "ногти шиповника". Этот оттенок, вдохновлённый природной нежностью масла шиповника, стал свежей интерпретацией классического розового маникюра и идеально вписывается в осеннюю палитру.

Почему "ногти шиповника" стали модным трендом

Осенние тенденции 2025 года подарили множество идей для маникюра, от "поджаренных" карамельных оттенков до насыщенных ягодных тонов. Однако "ногти шиповника" выделяются особой теплотой и естественностью. Это не розовый в привычном смысле, а розово-персиковый нюд с мягким масляным блеском, будто на ногти нанесено тонкое сияющее покрытие из растительного масла.

Этот оттенок можно считать компромиссом между осенней сдержанностью и весенней свежестью. Он подходит для любой длины и формы ногтей, придавая рукам ухоженный и аристократичный вид.

"Если великий нейл-мастер Том Бачик говорил о "поджаренной осени", имея в виду осень 2025 года, это не значит, что модный маникюр в этом сезоне должен быть только в карамельных оттенках", — отметил нейл-мастер Том Бачик.

Тон "шиповника" — это своего рода ответ на желание естественности. Он сочетается с кремовыми, пудровыми и песочными тонами в одежде, а также с золотыми и перламутровыми аксессуарами.

Как выглядит маникюр в стиле "ногти шиповника"

Название маникюра отсылает не к цветку шиповника, а к его маслу. В косметологии масло шиповника известно своими питательными свойствами: оно придаёт коже упругость и сияние. Аналогично действует и этот маникюр — визуально "смягчает" руки.

Оттенок можно описать как нежно-розовый с пыльно-персиковыми нотами. В отличие от летнего "мыльного" маникюра с прозрачной текстурой, здесь финиш более плотный, будто ногти покрыты тонким слоем масла. Блеск мягкий, не зеркальный, а именно увлажнённый — эффект, который особенно красиво смотрится при дневном свете.

Кому подойдёт оттенок

  • Любительницам минимализма и натуральности.
  • Тем, кто предпочитает ухоженность без броскости.
  • Женщинам с любым тоном кожи — тёплый подтон оттенка выгодно подчёркивает как светлую, так и смуглую кожу.

Советы шаг за шагом: как сделать маникюр "шиповника"

  1. Подготовьте ногти. Сначала удалите старое покрытие, обработайте ногтевую пластину пилочкой, придавая ей овальную или мягко-квадратную форму.
  2. Уход за кутикулой. Это ключевой этап. Нанесите масло для кутикулы, массируйте несколько минут, затем аккуратно отодвиньте апельсиновой палочкой. Не обрезайте кутикулу полностью — только удалите ороговевшие участки.
  3. Нанесите базу. Используйте укрепляющую основу, особенно если ваши ногти ломкие. Это придаст маникюру более ровный тон.
  4. Цвет. Нанесите 2 слоя лака в оттенке "rosehip pink" — это может быть нежно-розовый с лёгким персиковым подтоном.
  5. Топ. Финальный слой должен быть блестящим, но не водянистым. Идеально подойдёт топ с глянцевым или "масляным" эффектом, создающий иллюзию влажного покрытия.

Что нужно для идеального эффекта

  • Питательное масло для кутикулы (например, с витамином Е или маслом жожоба).
  • Полупрозрачный нюдовый лак с розовато-персиковым подтоном.
  • Топ с эффектом глянца, но без зеркальности.

Плюсы и минусы маникюра "шиповника"

Плюсы

Минусы

Подходит для всех оттенков кожи

Требует частого увлажнения кутикулы

Универсален — сочетается с любым образом

Не бросается в глаза на фото

Визуально удлиняет пальцы

Может быстро потерять блеск без топа

Подходит для коротких ногтей

Нюдовый оттенок требует ровного нанесения

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Использовать слишком прозрачный лак.
    Последствие: Ногти выглядят неаккуратно и тускло.
    Альтернатива: Полупрозрачный лак средней плотности.
  • Ошибка: Пропустить этап ухода за кутикулой.
    Последствие: Даже самый красивый цвет будет выглядеть неопрятно.
    Альтернатива: Ежедневное использование масла для кутикулы.
  • Ошибка: Применить матовый топ.
    Последствие: Потеряется характерный масляный блеск.
    Альтернатива: Используйте топ с эффектом "жидкого геля".

А что если сделать вариант с дизайном?

"Ногти шиповника" можно дополнить лёгким декором. Например:

  • добавить едва заметные золотые линии у основания;
  • нанести микроглиттер в тёплом розовом оттенке;
  • использовать технику "градиент масла" — плавный переход от полупрозрачного к насыщенному розовому.

Такие акценты придают маникюру изысканность, не нарушая его природной мягкости.

Мифы и правда о нюдовых оттенках

Миф 1. Нюдовые ногти скучны.
Правда: Оттенки "нюд" — признак утончённости и стиля. Они идеально подходят для офиса, свидания или торжества.

Миф 2. Нюд плохо сочетается с загаром.
Правда: Наоборот, тёплые тона вроде "шиповника" подчёркивают золотистую кожу.

Миф 3. Нюд держится хуже тёмных лаков.
Правда: Стойкость зависит от базы и топа, а не от цвета.

FAQ

Какой оттенок выбрать, если у меня холодный подтон кожи?
Выбирайте вариант с чуть большей долей розового — без оранжевых нот.

Можно ли сделать такой маникюр дома?
Да, если у вас есть качественный топ с глянцевым финишем и хорошее освещение для аккуратного нанесения.

Интересные факты

  1. Масло шиповника используется в косметике уже более 2000 лет.
  2. Оно богато витаминами A и C, которые укрепляют ногти и кожу рук.
  3. Оттенок rosehip pink стал трендом после того, как его показали на подиумах Лондона и Милана в коллекциях осень-зима 2025/26.

