Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 3:08

Осенние ягоды, которые теряют силу после заморозков: их нужно успеть собрать вовремя

Специалисты Core Med Science: сентябрь и октябрь — оптимальное время для заготовки шиповника

Осенние дни наполнены особым очарованием: воздух становится свежим, листья окрашиваются в золотые и багряные тона, а среди кустов сияют алые плоды шиповника. Эти скромные ягоды издавна ценились как кладезь здоровья, поэтому важно знать, как правильно их собирать и обрабатывать. Сделав это вовремя, можно сохранить целебные свойства на всю зиму.

Когда собирать шиповник

Наиболее подходящее время для сбора — бабье лето, с сентября до середины октября. Ягоды должны быть ярко-красными, плотными и спелыми. Ждать первых заморозков не стоит: хотя вкус становится мягче и слаще, содержание витамина С резко снижается. Лучшие кусты для сбора — те, что растут вдали от трасс и промышленных зон, на лесных опушках или по краям лугов.

Как сушить плоды

Самый распространённый способ заготовки шиповника — сушка. Сначала ягоды очищают от хвостиков и мусора, затем разрезают пополам для лучшей просушки. Можно использовать электросушилку или духовку при температуре не выше 50 °C. Те, кто предпочитает более традиционный вариант, раскладывают плоды тонким слоем на ткани в сухом и проветриваемом месте. Готовый высушенный шиповник легко узнать: он становится твёрдым и ломким. Хранят его в плотно закрытых банках или металлических коробках вдали от света и влаги.

Домашние заготовки

Из собранных ягод можно сделать не только чай. Популярны сиропы: плоды отваривают в воде, процеживают, добавляют сахар или мёд. Такой сироп прекрасно согревает зимой, подходит для лимонадов или как натуральный подсластитель к чаю. Не менее вкусны варенье и джемы, приготовленные из протёртых плодов, — они отлично сочетаются с хлебом или песочным печеньем.

Чем полезен шиповник

Шиповник заслужил репутацию "осеннего лекарства". В нём содержится витамина С в несколько раз больше, чем в апельсинах. Он помогает укрепить иммунитет, облегчает течение простуды, а также защищает организм от вредного воздействия свободных радикалов. Кроме того, плоды положительно влияют на работу суставов и сосудов, а масло из семян применяется в косметологии — оно питает кожу и ускоряет её восстановление.

"Плоды шиповника являются богатейшим природным источником витамина С, они содержат его больше, чем любой другой фрукт или овощ. Витамин С необходим для здоровья кожи, так как способствует выработке коллагена, действует как антиоксидант и улучшает ее яркость", — подтверждают эксперты из Core Med Science.

Маленькое сокровище осени

Если посвятить немного времени сбору и заготовке, зимой шиповник станет настоящим союзником в поддержании здоровья. Чашка горячего настоя в морозное утро подарит не только заряд витаминов, но и напомнит о солнечном бабьем лете, когда яркие ягоды краснели среди пожелтевших листьев.

