Укрытие роз лапником
Опубликована сегодня в 6:49

Без снега и без шансов: почему розы гибнут даже под укрытием

Розы выдерживают мороз до –5 °C без укрытия, но погибают от переувлажнения и резких перепадов

Розы по праву считаются королевами сада — они способны украсить любой участок, но требуют особого отношения. Эти растения не столько боятся мороза, сколько страдают от влаги, резких температурных перепадов и холодного ветра. Чтобы любимые кусты не вымерзли и весной порадовали здоровыми побегами, нужно правильно их подготовить и выбрать подходящий способ укрытия. Ниже — проверенные методы и советы, которые помогут пережить даже суровую зиму.

Подготовка роз к зиме: пошагово

Работы по подготовке роз начинаются ещё в конце лета. С этого времени прекращают подкормки азотными удобрениями, которые стимулируют рост листвы и молодых побегов, и переходят на фосфорно-калийные (например, монофосфат калия). Эти элементы помогают побегам вызреть и укрепляют ткани.

С середины августа стоит прекратить обрезку цветов. Если не удалять бутоны, растение само перейдёт в стадию покоя. В сентябре проводят санитарную обрезку: удаляют невызревшие, сухие и больные побеги, а также листья и соцветия. Под укрытием они станут источником гнили и грибка. После обрезки все растительные остатки сжигают.

Кусты с жёсткими стеблями (чайно-гибридные, парковые, флорибунда) укорачивают примерно наполовину, делая срез под углом 45° над наружной почкой. Плетистые и почвопокровные розы обрезают минимально, а за несколько дней до морозов аккуратно снимают с опор и пригибают к земле.

Перед укрытием кусты полезно обработать 3%-ным раствором железного купороса или медьсодержащим фунгицидом — это снизит риск заболеваний в закрытом пространстве.

Когда пора укрывать розы

Спешить с укрытием не стоит. Лёгкие морозы до -5 °C только закаляют растение. Оптимальный момент наступает, когда температура держится стабильно на уровне -5…-7 °C и не ожидается потепления. Если планируется укрытие с каркасом, лучше собрать его заранее, пока грунт не промёрз.

Весной с укрытием также обращаются осторожно: раскрывают кусты постепенно, в пасмурную погоду. Сначала открывают торцы или делают продухи, затем убирают верхний слой и лишь через несколько дней — всё укрытие целиком.

Основные способы укрытия роз

1. Окучивание

Один из самых простых и доступных способов, особенно в регионах с мягкими зимами. Вокруг основания куста насыпают холм из рыхлой и сухой земли, песка, торфа или компоста высотой 20-30 см. Такая "подушка" защищает корневую шейку и почки у основания побегов.

Землю для окучивания берут не под кустом, чтобы не оголить корни, а с других участков сада. Если грунт влажный, его подсушивают или смешивают с песком. Весной, как только земля оттает, насыпь убирают, чтобы побеги не сопрели. Особенно важно окучивать молодые розы первого года и растения с неразвитой корневой системой.

2. Спанбонд и другие нетканые материалы

Агроволокно (спанбонд, лутрасил, агроспан) — лёгкий, воздухопроницаемый и влагостойкий материал, который надёжно защищает кусты от мороза. Для зимы подбирают плотность не менее 60-100 г/м² и обязательно наличие УФ-стабилизаторов.

После обрезки и очистки кустов спанбонд укладывают поверх растений, закрепляя края камнями или шпильками. Чтобы материал не провисал под снегом, используют дуги или рейки, формируя тоннель. При суровых зимах добавляют второй слой или комбинируют с лапником. Такой способ подходит для роз, посаженных рядами.

3. Укрытие лапником

Еловые и сосновые ветки — натуральный, экологичный и бесплатный материал. Они не промокают, не слёживаются и пропускают воздух. К тому же хвоя отпугивает грызунов и обладает антисептическим эффектом.

Лапник особенно хорош для плетистых и почвопокровных роз. Побеги аккуратно пригибают к земле, укладывают на подложку из веток или досок и полностью накрывают лапником. Сверху можно добавить слой сухих дубовых листьев — они не гниют и создают дополнительное утепление.

В снежных регионах лапник обеспечивает идеальную теплоизоляцию, но в местностях с неустойчивой зимой лучше комбинировать методы: окучивание, лапник и сверху — агроволокно.

4. Сухое растительное укрытие

Если поблизости нет хвойного леса, можно использовать сухие стебли пионов, астр, бархатцев, флоксов, а также здоровые опавшие листья. Материал не должен быть поражён болезнями.

Сначала проводят окучивание, затем вокруг куста делают "шалаш" из стеблей и сверху накрывают его нетканым материалом. Такое многослойное укрытие защищает даже от сильных морозов и предотвращает разлёт лёгких материалов ветром.

5. Воздушно-сухое укрытие

Самый надёжный вариант для холодных регионов. Вокруг куста устанавливают каркас из металлических дуг, пластиковых труб или деревянных щитов, натягивают плотное агроволокно (120-180 г/м²). Между материалом и растением остаётся воздушная прослойка, удерживающая тепло.

Чтобы защитить конструкцию от влаги, сверху можно добавить плёнку, но важно периодически открывать торцы для вентиляции. При сильных морозах воздушно-сухое укрытие можно дополнить внутренним слоем лапника.

Таблица: плюсы и минусы популярных укрытий

Способ

Преимущества

Недостатки

Окучивание

Простота, подходит для новичков, минимальные затраты

Не защищает от резких оттепелей

Спанбонд

Хорошая вентиляция, лёгкость, долговечность

Требует каркаса при снегопадах

Лапник

Натуральный, отпугивает вредителей, сохраняет тепло

Зависимость от наличия леса

Растительное укрытие

Используются подручные материалы

Может намокать, если нет вентиляции

Воздушно-сухое

Максимальная защита, стабильный микроклимат

Более трудоёмкий и затратный способ

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: слишком раннее укрытие.
    Последствие: побеги выпревают, кусты болеют.
    Альтернатива: ждать устойчивых морозов до -5 °C.
  2. Ошибка: использование влажных листьев.
    Последствие: развитие плесени.
    Альтернатива: брать только сухой и здоровый растительный материал.
  3. Ошибка: герметичное укрытие плёнкой.
    Последствие: конденсат и вымокание.
    Альтернатива: применять дышащие материалы или предусмотреть вентиляционные отверстия.

А что если зима будет без снега?

В малоснежную зиму розы особенно уязвимы. В этом случае пригодится комбинированное укрытие: сначала окучивание, затем слой лапника и сверху агроволокно. Воздух внутри создаст теплоизоляцию, а ткань предотвратит переувлажнение. Можно также дополнительно обложить каркас соломой или утеплителем для растений.

FAQ

Какой материал лучше всего защищает розы от мороза?
В регионах с суровыми зимами — плотное агроволокно (от 120 г/м²) в сочетании с воздушным каркасом.

Можно ли укрывать розы полиэтиленом?
Можно только сверху на каркас, при условии регулярного проветривания. Плотно оборачивать куст нельзя.

Нужно ли укрывать розы в южных регионах?
Да, но достаточно лёгкого укрытия из лапника или спанбонда — оно защитит от ветра и резких перепадов.

Мифы и правда

Миф: розы нужно укрывать сразу после первых заморозков.
Правда: растения должны пройти естественную закалку — только после этого приступают к защите.

Миф: лапник греет сам по себе.
Правда: тепло сохраняет воздух между ветками, а не хвоя.

Миф: весной укрытие можно снимать сразу.
Правда: резкое открытие вызывает ожоги побегов — снимать нужно постепенно.

3 интересных факта

  • Под снегом розы зимуют лучше, чем под любым искусственным укрытием — снег действует как естественный утеплитель.
  • Старые сорта паркових роз переносят морозы до -30 °C без потерь.
  • В Европе популярны розы, зимующие без укрытия — например, сорта канадской селекции.

