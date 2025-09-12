Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Розы зимой
© freepik.com by wirestock is licensed under Public domain
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 1:49

Весной вместо букета — сухие палки: ошибки укрытия роз, которые нельзя повторять

Окучивание роз землёй зимой вызывает гниль и повреждения — мнение агрономов

Розы — одни из самых любимых садоводами растений, но именно они требуют особого внимания в зимний период. Неправильное укрытие может привести к тому, что кусты не только не зацветут весной, но и вовсе погибнут. Многие по привычке окучивают кусты землей, однако специалисты всё чаще предупреждают: такой способ вредит растениям и способен погубить редкие сорта.

Почему традиционное окучивание опасно

Метод засыпания основания куста землей давно применялся как защита от холода. Но в условиях зимних оттепелей он имеет серьезный минус: влажная почва смерзается в плотный монолит. В результате корни лишаются доступа к кислороду, а ледяная корка повреждает кору. Поврежденные участки становятся воротами для инфекций и гнили. В итоге вместо защиты садовод получает ослабленный или погибший куст.

Особенно страдают современные сортовые розы, которые более чувствительны к перепадам температуры и повышенной влажности. Для них важнее стабильный микроклимат, чем толща земли у основания.

Суть каркасного метода

Каркасное укрытие позволяет избежать главных рисков. Оно создаёт вокруг куста воздушную прослойку, которая действует как "подушка безопасности". Внутри конструкции сохраняется стабильный микроклимат, а утеплитель не соприкасается напрямую с побегами. Это предотвращает их выпревание и обламывание.

Без надёжного укрытия розы погибают чаще не от морозов, а от резких перепадов температуры и яркого зимнего солнца. Лучи, отражённые от снега, вызывают ожоги, побеги высыхают и становятся уязвимыми к болезням.

Как устроить каркас

Для изготовления конструкции подходят металлические дуги или деревянные перекладины, установленные крест-накрест над кустом. Каркас должен быть прочным, чтобы выдержать вес мокрого снега.

Плетистые и штамбовые розы особенно нуждаются в таком укрытии. Их невозможно окучить землей без риска сломать. Обычно их пригибают к земле на подстилку из лапника, фиксируют шпильками, а сверху монтируют каркас.

Подготовка кустов к зиме

Перед тем как накрыть розы, необходимо провести санитарную обработку. С кустов убирают все листья и невызревшие побеги, которые могут стать источником гнили. Основание допустимо замульчировать сухим торфом или корой. Но категорически нельзя окучивать их землей, так как это приведет к выпреванию.

На установленный каркас натягивают дышащий материал плотностью не менее 60 г/м². Его кладут в два слоя, чтобы обеспечить защиту от ветра и солнечных ожогов. Агроволокно пропускает воздух, сохраняя вентиляцию, но при этом удерживает тепло.

В регионах с суровыми зимами поверх основного слоя можно добавить полиэтиленовую пленку. Но закрывать конструкцию полностью нельзя: торцы обязательно оставляют открытыми, чтобы избежать конденсата и загнивания.

Когда укрывать и открывать розы

Устанавливать каркасное укрытие нужно только после наступления устойчивых заморозков, когда почва слегка промёрзнет. Если сделать это слишком рано, в теплую погоду кусты начнут преть, а грибковые болезни быстро поразят побеги.

Весной укрытие снимают постепенно. Сначала открывают торцы для проветривания, позже убирают материал полностью. Причём делать это лучше в пасмурный день, чтобы резкое солнце не стало стрессом для растения. Такой поэтапный подход помогает розам плавно адаптироваться и встретить новый сезон в хорошем состоянии.

Почему стоит выбрать каркасный способ

Каркасное укрытие требует чуть больше времени и усилий, чем обычное окучивание землей. Но оно надёжнее защищает даже самые капризные сорта роз. Благодаря воздушно-сухому методу кусты переживают зиму без потерь и радуют садоводов пышным и ярким цветением. Для тех, кто выращивает редкие или коллекционные сорта, такой способ становится единственно правильным решением.

Три интересных факта

  1. В XIX веке в Европе розы на зиму укрывали соломой и деревянными ящиками — это был прообраз современного каркасного метода.
  2. Укрытия из агроволокна появились в России лишь в конце 1990-х годов и сразу стали популярны среди садоводов.
  3. Некоторые сорта роз способны выдерживать морозы до -35 °C, но даже они страдают от зимнего солнца и перепадов температур.

