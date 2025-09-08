Укрыть розы вовремя: вот секрет, который спасает кусты от гибели зимой

Розы — гордость любого сада, но именно они чаще всего страдают зимой. Чтобы весной кусты вновь радовали цветением, им необходимо надёжное укрытие. Однако многие садоводы совершают ошибки, которые приводят к выпреванию, подмораживанию или болезням растений.

Ошибка 1. Раннее укрытие

Главное правило — не спешить. Если закрыть розы слишком рано, они могут выпреть из-за сырости и отсутствия воздуха. Оптимальное время укрытия — когда ночные температуры стабильно держатся около -5…-7 °C. До этого момента кусты должны пройти естественное закаливание.

Ошибка 2. Неправильная обрезка

Некоторые садоводы обрезают кусты слишком коротко или, наоборот, оставляют все побеги. В итоге растения или ослабляются, или загущаются и плохо зимуют. Осенью у роз удаляют слабые, невызревшие и повреждённые побеги, а сильные укорачивают на треть.

Ошибка 3. Использование плёнки без вентиляции

Многие считают полиэтилен плёнку надёжным укрытием. Но под ней быстро скапливается конденсат, что провоцирует появление плесени и гнили. Если использовать плёнку, нужно делать вентиляционные отверстия или комбинировать её с нетканым материалом.

Ошибка 4. Отсутствие окучивания

Розы чувствительны к морозам именно в области корней. Если не окучить кусты землёй, торфом или перегноем, они могут пострадать даже под самым плотным укрытием. Оптимальная высота окучивания — 20-30 см.

Ошибка 5. Слишком плотное укрытие

Чрезмерное утепление приводит к застою воздуха и выпреванию. Важно, чтобы под укрытием сохранялась воздушная прослойка. Лучше всего использовать каркасный метод: поверх кустов устанавливают дуги, а сверху накрывают нетканым материалом или лапником.

Советы для успешной зимовки

Перед укрытием уберите все листья и мусор у основания куста, чтобы не допустить развития грибка.

Используйте только сухие материалы для утепления.

Весной снимайте укрытие постепенно, чтобы розы не получили солнечные ожоги.

Правильное укрытие без лишних ошибок — залог того, что ваши розы легко переживут зиму и порадуют пышным цветением в новом сезоне.