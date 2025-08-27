Вторая жизнь роз: одна ложка в воду — и кусты снова зацветут
К середине лета даже самые ухоженные розы начинают "уставать": кусты редеют, бутоны мельчают, а цветение быстро заканчивается. Но опытные садоводы знают способ вернуть им силу — и для этого понадобится всего одна ложка простого раствора.
Рецепт подкормки
-
1 ст. ложка древесной золы;
-
1/3 ч. ложки лимонной кислоты;
-
10 литров воды.
Раствором поливают кусты раз в 10-14 дней, вечером или утром, по влажной земле. Уже через пару недель розы снова покрываются свежими бутонами.
Почему это работает?
Зола обогащает почву калием и микроэлементами, отвечающими за цветение, а лимонная кислота помогает корням усвоить питательные вещества даже в щелочной почве. В итоге розы получают "второе дыхание" и радуют пышными цветами до самых заморозков.
Дополнительные секреты ухода
-
Срезайте увядшие цветки — это стимулирует новые побеги.
-
Поливайте редко, но обильно, промачивая почву глубоко.
-
Мульчируйте кусты, чтобы сохранить влагу и защитить корни от жары.
А чтобы срезанные розы дольше стояли в вазе, опалите срез над огнём или окуните его в кипяток на 5 секунд, а в воду добавьте немного лимонного сока и щепотку сахара.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru