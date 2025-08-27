Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Роза альба
Роза альба
© Own work by Salicyna is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:36

Вторая жизнь роз: одна ложка в воду — и кусты снова зацветут

Подкормка роз раствором золы и лимонной кислоты возвращает кустам бутоны

К середине лета даже самые ухоженные розы начинают "уставать": кусты редеют, бутоны мельчают, а цветение быстро заканчивается. Но опытные садоводы знают способ вернуть им силу — и для этого понадобится всего одна ложка простого раствора.

Рецепт подкормки

  • 1 ст. ложка древесной золы;

  • 1/3 ч. ложки лимонной кислоты;

  • 10 литров воды.

Раствором поливают кусты раз в 10-14 дней, вечером или утром, по влажной земле. Уже через пару недель розы снова покрываются свежими бутонами.

Почему это работает?

Зола обогащает почву калием и микроэлементами, отвечающими за цветение, а лимонная кислота помогает корням усвоить питательные вещества даже в щелочной почве. В итоге розы получают "второе дыхание" и радуют пышными цветами до самых заморозков.

Дополнительные секреты ухода

  • Срезайте увядшие цветки — это стимулирует новые побеги.

  • Поливайте редко, но обильно, промачивая почву глубоко.

  • Мульчируйте кусты, чтобы сохранить влагу и защитить корни от жары.

А чтобы срезанные розы дольше стояли в вазе, опалите срез над огнём или окуните его в кипяток на 5 секунд, а в воду добавьте немного лимонного сока и щепотку сахара.

