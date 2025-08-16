Шок для вредителей: эксперт раскрыла секрет тотальной обрезки роз – простой способ спасти растения

В интервью корреспонденту, Татьяна Никонович, куратор коллекции роз Центрального ботанического сада НАН Беларуси, поделилась своими секретами ухода за розами, акцентируя внимание на важности обрезки как способе спасения этих прекрасных растений. Она рассказала о кардинальной обрезке, которая может стать решающим шагом в борьбе за выживание розы, особенно в критических ситуациях.

Специалист подчеркнула, что к кардинальной обрезке следует прибегать в случае, когда вся наземная часть корнесобственной розы, то есть розы, выращенной из черенка или отводка, почернела, что свидетельствует о серьезных проблемах в ее здоровье.

"Можете вырезать растение под корень", — пояснила Наталья Никонович, описывая процедуру кардинальной обрезки.

Она отметила, что основное преимущество корнесобственной розы заключается в том, что новая почка может образоваться прямо от корня, что позволяет растению возродиться и сформировать новый, здоровый побег. В связи с этим, эксперт настоятельно рекомендует выбирать именно корнесобственные розы, а не привитые, подчеркивая их большую устойчивость и жизнеспособность.

Заболевания роз: искореняющая обрезка как лечение

Розовод также обратила внимание на то, что кардинальную обрезку можно применять и в тех случаях, когда роза заболела, что позволяет бороться с болезнями и восстанавливать здоровье растения.

"Если вы видите, что повреждены все побеги у розы, можно также провести искореняющую обрезку", — отметила эксперт. "Просто удалите все побеги, и на их место выйдут новые. При этом почву надо тоже хорошенько обработать, потому что в ней сохраняются болезни, которые снова переходят на растение", — посоветовала Татьяна Никонович, подчеркивая важность комплексного подхода к лечению роз.

Для обработки грунта эксперт рекомендовала использовать специальные препараты, например, фитоспорин, который поможет уничтожить патогенные микроорганизмы, вызывающие заболевания роз, и предотвратить повторное заражение.

Ранее садовод также рассказал о том, что необходимо сделать в огороде в июле, чтобы обеспечить хороший урожай. В частности, необходимо было уделить особое внимание плодоносящим кустарникам, что подчеркивает важность комплексного подхода к уходу за растениями в течение всего вегетационного периода.

Интересные факты о розах:

Существует более 30 тысяч сортов роз.

Самая старая роза в мире находится в Германии и насчитывает более 1000 лет.

Розы являются символом любви и красоты во многих культурах.

Розовое масло используется в парфюмерии и косметологии.

Обрезка роз — важный аспект ухода за этими прекрасными цветами. Кардинальная обрезка, как подчеркивает Татьяна Никонович, может спасти розу, особенно в случае почернения наземной части или заболевания. Правильный подход к обрезке, а также обработка почвы, помогают сохранить здоровье роз и наслаждаться их красотой.