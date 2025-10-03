Из картофеля — розы: садовый лайфхак, который звучит как шутка, но работает

Каждую осень многие садоводы совершают одну и ту же ошибку: после обрезки роз выбрасывают ветви, не подозревая, что из них можно вырастить десятки новых кустов. Весной же дачники покупают саженцы по 400-500 рублей за штуку, тратя тысячи рублей на то, что могло достаться бесплатно.

Осеннее черенкование роз в открытом грунте показывает значительно более высокий результат: приживаемость достигает 60-65% против 30% при весеннем укоренении в домашних условиях.

Почему именно осень

Октябрь — лучшее время для укоренения роз. Температура держится в пределах +8…+12 °С, что идеально подходит для образования корней. В это время растения уже не тратят силы на рост, а направляют энергию в корневую систему.

Еще одно преимущество — естественная закалка. Осенние черенки проходят "тренировку" перепадами температур: днем +8…+12 °С, ночью +2…+5 °С. Эти колебания стимулируют образование каллуса — ткани, из которой развиваются корни.

Совмещая черенкование с обязательной обрезкой кустов, садовод получает материал для размножения бесплатно.

Какие розы подходят

Не все сорта одинаково легко укореняются. Чем проще сорт, тем выше шанс успеха.

Сравнение приживаемости разных групп