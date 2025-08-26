Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by David Perez is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Опубликована сегодня в 6:09

Ужас на садовом участке: как вредители уничтожают ваши розы — именно это важно знать

Энтомолог Рафия Хан назвала основных вредителей роз и способы борьбы

Розы радуют садоводов яркими красками и долгим цветением, но иногда листья и бутоны начинают увядать, покрываться пятнами или повреждаться. Эксперты предупреждают: причиной чаще всего становятся насекомые или клещи.

Доцент и энтомолог Техасского центра сельскохозяйственных исследований Рафия Хан пояснила, что розы могут страдать от множества вредителей, и регулярный осмотр помогает выявить проблему на ранней стадии, когда справиться с ней значительно легче.

По словам специалиста, все вредители условно делятся на две группы. Первая — сосущие насекомые, такие как тля, которые прокалывают листья и бутоны и высасывают сок. В результате растения теряют окраску, их листья скручиваются, а на поверхности появляется липкая медвяная роса. Она служит питательной средой для грибка сажистой плесени, который мешает фотосинтезу.
Вторая категория — жующие насекомые, к примеру жуки, которые выгрызают части растения, оставляя заметные дефекты.

Хан отметила, что в саду полезно сажать растения, привлекающие хищных насекомых — божьих коровок, златоглазок и паразитических ос. Они помогают естественным образом сокращать численность вредителей. В то же время эксперт подчеркнула: здоровое растение может перенести небольшие повреждения, но при сильном заражении меры защиты обязательны.

Самые распространённые вредители роз и методы борьбы

Тля
Тля — мелкое (1-2 мм) насекомое грушевидной формы, окрашенное в бледно-жёлтый, зелёный или розовый цвет. Она селится колониями на молодых побегах. По словам розовода Уэса Харвелла (Jackson & Perkins), признаки заражения — деформированные листья и бутоны, а также липкая роса, на которой поселяется плесень и которую часто посещают муравьи.
Как бороться: насекомых можно смывать сильной струёй воды из шланга, повторяя процедуру каждые несколько дней. При серьёзном заражении применяют инсектицидное мыло или масло нима, обрабатывая растения точечно. Эксперты напоминают: такие средства уничтожают не только тлю, но и полезных насекомых, поэтому использовать их нужно строго по инструкции.

Паутинные клещи
Эти микроскопические паукообразные высасывают сок из растений. Об их присутствии говорят тонкая паутинка и листья с мелкими светлыми точками.
Как бороться: клещей смывают водой, обрабатывая все стороны листьев и стеблей раз в неделю. Хан подчёркивает, что паутинка защищает вредителей, поэтому нужно быть особенно тщательным. Учёные отмечают, что клещи быстро привыкают к химикатам, и чрезмерное использование инсектицидов лишь усугубляет ситуацию. Поэтому пестициды рекомендуют применять лишь в крайних случаях и для ценных растений, отдавая предпочтение мылу или садовым маслам.

Пилильщик (розовый слизень)
Насекомое похоже на осу, а его бледно-зелёные личинки напоминают гусениц. Они прогрызают листья насквозь или оставляют полупрозрачные "окошки". Координатор испытаний роз Стефани Вальц (Star Roses and Plants) пояснила, что повреждения могут быть заметны, но обычно не приводят к гибели растения.
Как бороться: пилильщиков собирают вручную или привлекают в сад птиц и полезных насекомых. При сильном заражении применяют инсектицидное мыло, масло нима, Спиносад или специальные системные препараты против пилильщика.

Трипсы
Эти насекомые длиной менее 1 мм окрашены в жёлтый, коричневый или пятнистый цвет. Под увеличением они заметны лучше. Харвелл уточнил, что заражение проявляется серебристыми пятнами на листьях, коричневыми краями лепестков, тёмными точками (следами жизнедеятельности) и нераскрывшимися бутонами.
Как бороться: обнаружить трипсов помогает простой тест — нужно потрясти цветы над белым листом бумаги. Поражённые бутоны лучше удалить. При серьёзном заражении применяют инсектицидное мыло или препараты широкого действия, однако садоводы должны помнить, что вместе с вредителями они уничтожают и полезных насекомых.

Японские жуки
Эти насекомые легко узнаваемы по металлическому зелёному окрасу и медным крыльям. Хан отметила, что на заражённых кустах хорошо заметна повреждённая листва и жуки, которые питаются группами.
Как бороться: самый эффективный способ — собирать жуков вручную и бросать их в мыльный раствор. Лучше всего делать это утром, когда они менее подвижны. Эксперты советуют отказаться от феромонных ловушек: исследования показали, что они лишь привлекают дополнительных насекомых.

