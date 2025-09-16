Одна ложка — спасение для роз, две — беда: чем грозит избыток английской соли в саду

Розы традиционно считаются символом роскоши и садового мастерства. Многие цветоводы годами ищут универсальные приёмы, которые помогут добиться обильного цветения и яркой листвы. Одним из популярных советов остаётся использование английской соли (сульфата магния), которую многие называют настоящим "секретным ингредиентом" для розовых кустов. Но действительно ли она так полезна и стоит ли включать её в уход?

Что такое английская соль и зачем её дают растениям

Английская соль — это минеральное соединение магния и серы. Магний участвует в фотосинтезе и формировании белков, а также помогает растениям лучше усваивать питательные вещества. Сера укрепляет клеточные стенки и делает растения более устойчивыми к болезням.

В теории всё выглядит убедительно: добавка должна способствовать росту и улучшать окраску листвы. Но для роз ситуация не так однозначна. Большинство садовых почв содержит достаточный уровень магния, и дополнительное внесение не даёт выраженного эффекта.

Сравнение способов подкормки роз