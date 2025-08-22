Классические черенки роз — дорога в никуда: вот что делать вместо этого
Многие садоводы пробовали укоренять розы классическими методами и разочаровывались: черенки сохнут, чернеют или просто не дают корней. Но существует проверенный приём — так называемое укоренение "почкой". Несмотря на народное название, речь идёт об использовании коротких побегов длиной всего 2-4 см, которые дают почти стопроцентный результат.
Почему короткие побеги укореняются лучше?
-
Активные клетки — в молодом побеге много камбиальных клеток, которые легко образуют новые корни.
-
Минимальные потери влаги — у маленького черенка почти нет листьев, поэтому он не тратит силы на испарение, а направляет энергию на рост корней.
-
Лёгкость пересадки — такие отростки лучше переносят обработку стимуляторами и перемещение в грунт.
-
Высокая концентрация фитогормонов — ауксины и цитокинины стимулируют быстрое образование корней.
Пошаговый способ размножения роз "почкой"
-
Выбор побегов. Весной и летом розы активно выпускают молодые отростки из пазух после обрезки. Именно такие побеги длиной 2-4 см и подойдут.
-
Подготовка. Выламываем побег движением вниз вместе с листиком. Лишние листья аккуратно удаляем.
-
Обработка. Кончик черенка слегка присыпаем порошком-укоренителем.
-
Посадка. Высаживаем в рыхлый влажный субстрат.
-
Создание мини-теплички. Накрываем посадку прозрачным колпаком: пластиковая бутылка или пакет с отверстиями прекрасно подойдут.
-
Уход. Поддерживаем лёгкую влажность почвы, но избегаем переувлажнения.
Когда ждать результат?
-
Через 3-4 недели у побега начинают формироваться корни.
-
Ещё через 2 недели саженцы можно пересаживать в отдельные стаканчики с питательным грунтом.
Если укоренение проводится летом, молодые растения зимуют лучше всего в погребе или под укрытием: достаточно поставить перевёрнутый ящик и накрыть его несколькими слоями спанбонда.
Такой способ позволяет размножать даже те сорта роз, которые плохо укореняются обычными черенками. К весне у вас будут крепкие молодые растения, готовые украсить сад!
