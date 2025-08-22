Классические черенки роз — дорога в никуда: вот что делать вместо этого

Многие садоводы пробовали укоренять розы классическими методами и разочаровывались: черенки сохнут, чернеют или просто не дают корней. Но существует проверенный приём — так называемое укоренение "почкой". Несмотря на народное название, речь идёт об использовании коротких побегов длиной всего 2-4 см, которые дают почти стопроцентный результат.

Почему короткие побеги укореняются лучше?

Активные клетки — в молодом побеге много камбиальных клеток, которые легко образуют новые корни.

Минимальные потери влаги — у маленького черенка почти нет листьев, поэтому он не тратит силы на испарение, а направляет энергию на рост корней.

Лёгкость пересадки — такие отростки лучше переносят обработку стимуляторами и перемещение в грунт.

Высокая концентрация фитогормонов — ауксины и цитокинины стимулируют быстрое образование корней.

Пошаговый способ размножения роз "почкой"

Выбор побегов. Весной и летом розы активно выпускают молодые отростки из пазух после обрезки. Именно такие побеги длиной 2-4 см и подойдут. Подготовка. Выламываем побег движением вниз вместе с листиком. Лишние листья аккуратно удаляем. Обработка. Кончик черенка слегка присыпаем порошком-укоренителем. Посадка. Высаживаем в рыхлый влажный субстрат. Создание мини-теплички. Накрываем посадку прозрачным колпаком: пластиковая бутылка или пакет с отверстиями прекрасно подойдут. Уход. Поддерживаем лёгкую влажность почвы, но избегаем переувлажнения.

Когда ждать результат?

Через 3-4 недели у побега начинают формироваться корни.

Ещё через 2 недели саженцы можно пересаживать в отдельные стаканчики с питательным грунтом.

Если укоренение проводится летом, молодые растения зимуют лучше всего в погребе или под укрытием: достаточно поставить перевёрнутый ящик и накрыть его несколькими слоями спанбонда.

Такой способ позволяет размножать даже те сорта роз, которые плохо укореняются обычными черенками. К весне у вас будут крепкие молодые растения, готовые украсить сад!