Розы
Розы
© Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Главная / Садоводство
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 9:34

Классические черенки роз — дорога в никуда: вот что делать вместо этого

Короткие побеги роз длиной 2–4 см укореняются быстрее обычных черенков

Многие садоводы пробовали укоренять розы классическими методами и разочаровывались: черенки сохнут, чернеют или просто не дают корней. Но существует проверенный приём — так называемое укоренение "почкой". Несмотря на народное название, речь идёт об использовании коротких побегов длиной всего 2-4 см, которые дают почти стопроцентный результат.

Почему короткие побеги укореняются лучше?

  • Активные клетки — в молодом побеге много камбиальных клеток, которые легко образуют новые корни.

  • Минимальные потери влаги — у маленького черенка почти нет листьев, поэтому он не тратит силы на испарение, а направляет энергию на рост корней.

  • Лёгкость пересадки — такие отростки лучше переносят обработку стимуляторами и перемещение в грунт.

  • Высокая концентрация фитогормонов — ауксины и цитокинины стимулируют быстрое образование корней.

Пошаговый способ размножения роз "почкой"

  1. Выбор побегов. Весной и летом розы активно выпускают молодые отростки из пазух после обрезки. Именно такие побеги длиной 2-4 см и подойдут.

  2. Подготовка. Выламываем побег движением вниз вместе с листиком. Лишние листья аккуратно удаляем.

  3. Обработка. Кончик черенка слегка присыпаем порошком-укоренителем.

  4. Посадка. Высаживаем в рыхлый влажный субстрат.

  5. Создание мини-теплички. Накрываем посадку прозрачным колпаком: пластиковая бутылка или пакет с отверстиями прекрасно подойдут.

  6. Уход. Поддерживаем лёгкую влажность почвы, но избегаем переувлажнения.

Когда ждать результат?

  • Через 3-4 недели у побега начинают формироваться корни.

  • Ещё через 2 недели саженцы можно пересаживать в отдельные стаканчики с питательным грунтом.

Если укоренение проводится летом, молодые растения зимуют лучше всего в погребе или под укрытием: достаточно поставить перевёрнутый ящик и накрыть его несколькими слоями спанбонда.

Такой способ позволяет размножать даже те сорта роз, которые плохо укореняются обычными черенками. К весне у вас будут крепкие молодые растения, готовые украсить сад!

