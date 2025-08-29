Нюхать — значит тренировать: аромат розы увеличил объём мозга

Большинство советов по улучшению работы мозга сводятся к спорту, здоровому питанию или новым интеллектуальным задачам. Но свежие данные японских ученых показывают: даже запах может оказывать влияние на структуру мозга.

Эксперимент с ароматом розы

Исследователи из Университета Цукуба и Киотского университета пригласили 50 женщин для необычного опыта. Одной группе из 28 человек предложили наносить на одежду масло с ароматом розы в течение месяца, другая группа из 22 добровольцев использовала обычную воду.

После эксперимента всем участницам сделали МРТ. Оказалось, что у женщин, которые регулярно вдыхали запах розы, увеличился объем серого вещества мозга.

Почему это важно

Серое вещество отвечает за память, эмоции и когнитивные процессы. Его уменьшение часто связано с нейродегенеративными болезнями, включая деменцию. Поэтому любые способы поддержания его объема и активности рассматриваются как потенциально полезные для профилактики таких состояний.

"Это исследование является первым, которое показывает, что непрерывное вдыхание запаха изменяет структуру мозга", — пишут исследователи.

Где происходят изменения

Наибольший рост серого вещества наблюдался в задней поясной коре (PCC) — области, которая отвечает за работу с памятью и ассоциациями. В то время как в миндалевидном теле, которое связано с восприятием эмоций и запахов, изменения оказались минимальными.

Ученые объясняют это тем, что при постоянном присутствии аромата миндалевидное тело перестает активно реагировать на него, тогда как задняя поясная кора продолжает фиксировать запах и хранить связанные с ним воспоминания.

"PCC участвует в ассоциациях памяти и запаха, восстановлении памяти обоняния и процессах семантической памяти", — уточняют авторы исследования.

Возможные объяснения

Одно из предположений специалистов состоит в том, что мозг может воспринимать аромат розы не как полностью приятный стимул. В этом случае ему приходится активнее регулировать эмоциональные реакции, что дополнительно нагружает PCC и стимулирует рост серого вещества.

Практическое применение

Результаты открывают перспективы для развития ароматерапии как способа профилактики когнитивных нарушений. Добавление эфирных масел в духи или лосьоны после бритья может стать недорогим и простым способом поддерживать здоровье мозга.

Ученые надеются, что в будущем удастся провести масштабные исследования с участием разных ароматов и более крупных групп. Это позволит проверить, какие именно запахи оказывают наибольшее влияние и могут быть полезны для снижения риска деменции.

Связь с болезнью Альцгеймера

Ранее уже было известно, что при болезни Альцгеймера объем задней поясной коры уменьшается. Если подтвердится, что стимуляция с помощью ароматов помогает сохранять ее активность, это может стать дополнительным методом профилактики.