Роскосмос объявил о разработке и успешном испытании трех новых специализированных антенн "Гонец", созданных в сотрудничестве с компанией "3D Навигация".

Антенны "Гонец" предназначены для различных сегментов потребителей и показали высокие результаты в реальных условиях эксплуатации.

Первая антенна предназначена для использования в комплексах мониторинга и аварийной сигнализации. Вторая антенна ориентирована для персональных коммуникаций и может работать в вертикальном положении, экономя пространство. Третья антенна разработана для экстремальных условий, где возможны значительные механические воздействия, включая удары.

Учредитель компании "3D Навигация" Андрей Жерлицын отметил, что работа со "Спутниковой системой "Гонец" предъявляет особые требования к антеннам, поскольку постоянно меняется угол работы с абонентом и расстояние до спутника.

Новые антенны "Гонец" прошли испытания и показали высокие результаты, что подтверждает возможность их серийного изготовления. Это является важным шагом в развитии спутниковой системы "Гонец" и ее возможностей для различных сегментов потребителей.

Фото: Wikimedia Commons/Own work с использованием: https://www.roscosmos.ru/brand / , Федеральное космическое агентство России