Росавиация: Мониторинг ситуации с авиакеросином возможен при появлении сигналов о дефиците

Росавиация не получала сведений о нехватке авиакеросина, однако в случае появления таких сигналов будет осуществлен мониторинг ситуации с обеспечением авиатопливом для аэропортов, сообщили представители ведомства.

Ранее в четверг газета "Известия" передала информацию от авиаперевозчиков о том, что резкое повышение цен на авиакеросин может привести к риску локального недостатка этого топлива. Министерство энергетики сообщило РИА Новости, что внутренний рынок полностью обеспечен авиакеросином, а запасы топлива в аэропортах страны находятся на достаточном уровне.

Кроме того, Федеральная антимонопольная служба отметила, что доля затрат на приобретение авиакеросина для внутренних рейсов почти не изменилась. Там утверждали, что с 9 января по 20 августа 2024 года биржевая цена на авиакеросин возросла всего на 1,1%, что меньше уровня инфляции. Поддерживающие меры, внедренные для конечных потребителей аэрокеросина, способствуют снижению волатильности конечных цен на этот вид топлива.

Фото: russianplanes.net/Александр Бельтюков (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)