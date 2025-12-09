Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Женщина в аэропорту
© https://unsplash.com by Michal Mokrzycki is licensed under Free
Главная / Происшествия
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:09

Росавиация вводит ограничения: что вызвало массовые задержки рейсов в Краснодаре

Задержки рейсов в Краснодаре затруднили вылеты в Москву, Стамбул и другие города — ТАСС

Задержки рейсов в Краснодаре: проблемы на фоне ограничений Росавиации. Об этом сообщает ТАСС. В аэропорту Краснодара возникли задержки рейсов, касающиеся как внутренних, так и международных направлений. Проблемы с вылетами и прилетами затронули семь рейсов, что вызвало дополнительные неудобства для пассажиров.

Причины задержек: ограничения Росавиации

Как стало известно, Росавиация ввела ограничения на приём и выпуск воздушных судов в Краснодаре, что стало основной причиной задержки рейсов. Эти меры были приняты ночью с целью обеспечения безопасности полетов. В результате, все ограничения были сняты только в 06:25 по московскому времени.

Задержанные рейсы

На вылет задерживаются два рейса. Одним из них является рейс в Наманган (Узбекистан), а второй — рейс в Екатеринбург. Помимо этого, в Краснодар не смогли вовремя прибыть пять рейсов: из Красноярска, Стамбула, Антальи, Новосибирска и Москвы.

В большинстве случаев задержки связаны с техническими и организационными проблемами, вызванными временными ограничениями на воздушное движение в регионе.

"Все рейсы задержаны из-за введённых Росавиацией ограничений. Пассажиры могут ожидать дополнительную информацию о точных сроках вылетов", - сообщает источник в аэропорту.

Последствия для пассажиров

Для пассажиров, оказавшихся в ожидании в аэропорту, это стало серьёзным неудобством. Вследствие задержек на рейсах возникла путаница с регистрацией и посадкой, а также возникла потребность в предоставлении дополнительных услуг для людей, ожидающих вылетов.

Ожидается, что ситуация стабилизируется в ближайшие часы, но многие пассажиры уже заявили о своих претензиях к работе авиакомпаний и аэропорта. Тем временем представители Росавиации заверили, что все меры были приняты исключительно в целях обеспечения безопасности.

"Все меры, принятые Росавиацией, были направлены на безопасное выполнение полетов. Сейчас ограничения сняты, и ситуация нормализуется," - отмечается в пресс-релизе ведомства.

Задержки рейсов в Краснодаре затронули пассажиров, ожидающих вылетов как в международные, так и в российские города. В аэропорту сейчас работает несколько служб для минимизации последствий и предоставления необходимой помощи всем пострадавшим от задержек.

